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Шале в Доминиканской Республике

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1 объект найдено
Шале 4 комнаты в El Limon, Доминиканская Республика
Шале 4 комнаты
El Limon, Доминиканская Республика
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 1 176 м²
Количество этажей 2
🌿 Новое шале в сердце природы - Эль ЛимонЭта очаровательная вилла, построенная в 2021 году в…
$179,000
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Параметры недвижимости в Доминиканской Республике

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