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Жилье в La Romana, Доминиканская Республика

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дома
17
17 объектов найдено
Вилла в Casa de Campo, Доминиканская Республика
Вилла
Casa de Campo, Доминиканская Республика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 700 м²
For over 5 decades Casa de Campo Resort & Villas has been at the top of many awards lists fo…
$3,29 млн
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Вилла в Casa de Campo, Доминиканская Республика
Вилла
Casa de Campo, Доминиканская Республика
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 1 052 м²
Off-Plan Luxury Villa in Casa de Campo An exceptional opportunity to acquire a bespoke off-…
$6,90 млн
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Вилла в Casa de Campo, Доминиканская Республика
Вилла
Casa de Campo, Доминиканская Республика
Поднимите свой образ жизни на изысканно спроектированной вилле, расположенной на первой лунк…
$7,00 млн
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Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла в Casa de Campo, Доминиканская Республика
Вилла
Casa de Campo, Доминиканская Республика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 154 м²
For over 5 decades Casa de Campo Resort & Villas has been at the top of many awards lists fo…
$5,99 млн
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Вилла в Ла-Романа, Доминиканская Республика
Вилла
Ла-Романа, Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
It consists of 33 villas each located on plots of approximately 600 square meters, with a co…
$450,000
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Вилла в Casa de Campo, Доминиканская Республика
Вилла
Casa de Campo, Доминиканская Республика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 700 м²
For over 5 decades Casa de Campo Resort & Villas has been at the top of many awards lists fo…
$3,39 млн
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LDV InvestLDV Invest
Вилла в Casa de Campo, Доминиканская Республика
Вилла
Casa de Campo, Доминиканская Республика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 531 м²
The villa in the exclusive Casa de Campo emerges majestically amidst the lush vegetation tha…
$5,85 млн
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Вилла в Casa de Campo, Доминиканская Республика
Вилла
Casa de Campo, Доминиканская Республика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 925 м²
Amazing villa for sale located in Casa de Campo Resort in La Romana, featuring 5 spacious be…
Цена по запросу
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Вилла в Casa de Campo, Доминиканская Республика
Вилла
Casa de Campo, Доминиканская Республика
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 060 м²
Casa de Campo, La Romana, Dominican Republic An extraordinary contemporary villa designed to…
$5,40 млн
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Вилла в Casa de Campo, Доминиканская Республика
Вилла
Casa de Campo, Доминиканская Республика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 500 м²
Вилла расположена в Cajuiles Casa de Campo. Аренда от 800 до 2500 долларов в зависимости от …
$2,500
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Вилла в Casa de Campo, Доминиканская Республика
Вилла
Casa de Campo, Доминиканская Республика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 671 м²
New project in the final design phase, to start construction in February 2025, located in th…
$3,25 млн
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Вилла в Casa de Campo, Доминиканская Республика
Вилла
Casa de Campo, Доминиканская Республика
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 2 175 м²
Вилла Alegre - ультра роскошный Oceanfront EstateВилла Alegre - это впечатляющее роскошное п…
$22,00 млн
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Вилла в Casa de Campo, Доминиканская Республика
Вилла
Casa de Campo, Доминиканская Республика
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 000 м²
Investing in Casa de Campo, La Romana, offers a variety of benefits that make it a highly at…
$4,29 млн
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Вилла в Casa de Campo, Доминиканская Республика
Вилла
Casa de Campo, Доминиканская Республика
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 208 м²
Location:  Cacique 31 , Avenida del Cacique 31, Casa De Campo, La Romana, Dominican Republic…
$6,79 млн
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Дом 5 спален в Casa de Campo, Доминиканская Республика
Дом 5 спален
Casa de Campo, Доминиканская Республика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
Don’t miss this spectacular villa in Casa de Campo: Features: 5 bedrooms 5.5 bathrooms …
$1,70 млн
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Вилла в Casa de Campo, Доминиканская Республика
Вилла
Casa de Campo, Доминиканская Республика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 650 м²
One is a resale in Casa de Campo with stunning views to Lake and Golf. This property is loc…
$2,40 млн
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Вилла в Casa de Campo, Доминиканская Республика
Вилла
Casa de Campo, Доминиканская Республика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Casa de Campo, a luxurious residential complex on the paradisiacal beaches of the Dominican …
$2,98 млн
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Параметры недвижимости в La Romana, Доминиканская Республика

с гаражом
с садом
с террасой
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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