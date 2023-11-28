Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Доминиканская Республика
  3. Жилая
  4. La Romana

Жильё в La Romana, Доминиканская Республика

квартиры
17
дома
22
26 объектов найдено
Вилла 5 спален с беседкой, с джакузи, с полем для гольфа в Altos de Chavon, Доминиканская Республика
Вилла 5 спален с беседкой, с джакузи, с полем для гольфа
Altos de Chavon, Доминиканская Республика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 5 002 м²
€2,287
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
+18292590928 info@dolcevitaluxuryproperties.com
Квартира 1 спальня с мебелью, с видом на море, с Piscina в Хуан Долио, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня с мебелью, с видом на море, с Piscina
Хуан Долио, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 652 м²
€160,123
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
+18292590928 info@dolcevitaluxuryproperties.com
Квартира 1 спальня с мебелью, с джакузи, рядом с пляжем в Хуан Долио, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня с мебелью, с джакузи, рядом с пляжем
Хуан Долио, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
€132,957
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
+18292590928 info@dolcevitaluxuryproperties.com
Вилла 5 спален с кухней, с Piscina, студия в Altos de Chavon, Доминиканская Республика
Вилла 5 спален с кухней, с Piscina, студия
Altos de Chavon, Доминиканская Республика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 6 502 м²
€1,78 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
+18292590928 info@dolcevitaluxuryproperties.com
Вилла 4 спальни с джакузи в Altos de Chavon, Доминиканская Республика
Вилла 4 спальни с джакузи
Altos de Chavon, Доминиканская Республика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 4 002 м²
€1,63 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
+18292590928 info@dolcevitaluxuryproperties.com
Вилла 6 ванных с джакузи, с кухней, с Piscina в Altos de Chavon, Доминиканская Республика
Вилла 6 ванных с джакузи, с кухней, с Piscina
Altos de Chavon, Доминиканская Республика
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 25 032 м²
€5,49 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
+18292590928 info@dolcevitaluxuryproperties.com
Вилла 5 спален с Piscina в Altos de Chavon, Доминиканская Республика
Вилла 5 спален с Piscina
Altos de Chavon, Доминиканская Республика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 8 002 м²
€2,74 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
+18292590928 info@dolcevitaluxuryproperties.com
Вилла 5 спален с джакузи, с мезонин в Altos de Chavon, Доминиканская Республика
Вилла 5 спален с джакузи, с мезонин
Altos de Chavon, Доминиканская Республика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 2 м²
€1,81 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
+18292590928 info@dolcevitaluxuryproperties.com
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с кухней в Хуан Долио, Доминиканская Республика
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с кухней
Хуан Долио, Доминиканская Республика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
€152,675
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
+18292590928 info@dolcevitaluxuryproperties.com
Вилла 4 спальни в La Romana, Доминиканская Республика
Вилла 4 спальни
La Romana, Доминиканская Республика
Комнаты 4
Площадь 460 м²
4-х спальная вилла в элитном поселке Карибского побережья Доминиканской Республики Каса де К…
€727,415
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Español
+79786826771 avanisimov@gmail.com
Вилла 5 комнат в La Romana, Доминиканская Республика
Вилла 5 комнат
La Romana, Доминиканская Республика
Комнаты 5
Площадь 380 м²
4-х спальная вилла в элитном поселке Карибского побережья Доминиканской Республики Каса де К…
€896,687
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Español
+79786826771 avanisimov@gmail.com
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с посудомоечной машиной, с vid na more в Хуан Долио, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с посудомоечной машиной, с vid na more
Хуан Долио, Доминиканская Республика
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 3/16
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€130,386
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
+18094279114 serge.fecu@habita.com
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с посудомоечной машиной, с vid na more в Хуан Долио, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с посудомоечной машиной, с vid na more
Хуан Долио, Доминиканская Республика
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 14/16
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€242,472
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
+18094279114 serge.fecu@habita.com
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Bayahibe, Доминиканская Республика
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Bayahibe, Доминиканская Республика
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Этаж 1/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€613,041
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
+18094279114 serge.fecu@habita.com
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Bayahibe, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Bayahibe, Доминиканская Республика
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 1/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€254,915
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
+18094279114 serge.fecu@habita.com
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Bayahibe, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Bayahibe, Доминиканская Республика
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 1/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€274,771
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
+18094279114 serge.fecu@habita.com
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Bayahibe, Доминиканская Республика
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Bayahibe, Доминиканская Республика
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Этаж 4/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€521,543
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
+18094279114 serge.fecu@habita.com
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Bayahibe, Доминиканская Республика
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Bayahibe, Доминиканская Республика
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Этаж 4/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€584,128
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
+18094279114 serge.fecu@habita.com
Квартира 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Bayahibe, Доминиканская Республика
Квартира 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Bayahibe, Доминиканская Республика
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Этаж 4/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€260,771
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
+18094279114 serge.fecu@habita.com
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с посудомоечной машиной, с basseyn в Bayahibe, Доминиканская Республика
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с посудомоечной машиной, с basseyn
Bayahibe, Доминиканская Республика
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж 2/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€78,140
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
+18094279114 serge.fecu@habita.com
Квартира 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Хуан Долио, Доминиканская Республика
Квартира 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Хуан Долио, Доминиканская Республика
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 272 м²
Этаж 3/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€319,330
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
+18094279114 serge.fecu@habita.com
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с посудомоечной машиной, с kondicioner в Bayahibe, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с посудомоечной машиной, с kondicioner
Bayahibe, Доминиканская Республика
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 1/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€146,398
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
+18094279114 serge.fecu@habita.com
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Bayahibe, Доминиканская Республика
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Bayahibe, Доминиканская Республика
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Этаж 1/5
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€178,422
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
+18094279114 serge.fecu@habita.com
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с посудомоечной машиной, с vid na more в Bayahibe, Доминиканская Республика
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с посудомоечной машиной, с vid na more
Bayahibe, Доминиканская Республика
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 4/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€137,248
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
+18094279114 serge.fecu@habita.com
Квартира 4 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Bayahibe, Доминиканская Республика
Квартира 4 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Bayahibe, Доминиканская Республика
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 500 м²
Этаж 5/5
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€777,739
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
+18094279114 serge.fecu@habita.com
Дом 3 спальни в хорошем состоянии, с посудомоечной машиной, с рестораном в Хуан Долио, Доминиканская Республика
Дом 3 спальни в хорошем состоянии, с посудомоечной машиной, с рестораном
Хуан Долио, Доминиканская Республика
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 215 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€269,921
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
+18094279114 serge.fecu@habita.com

Параметры недвижимости в La Romana, Доминиканская Республика

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти