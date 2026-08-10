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Жилье в Maria Trinidad Sanchez, Доминиканская Республика

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Cabrera
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6 объектов найдено
Вилла в Cabrera, Доминиканская Республика
Вилла
Cabrera, Доминиканская Республика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 220 м²
Villa Cristalina + Casa Contemplation7 La Catalina, Calle Vieja, Cabrera 33000María Trinidad…
$1,12 млн
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Вилла в Cabrera, Доминиканская Республика
Вилла
Cabrera, Доминиканская Республика
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 2 000 м²
Experience the splendor of a sprawling 2,000 sqm haven where luxury seamlessly merges with p…
$10,00 млн
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Вилла в Rio San Juan, Доминиканская Республика
Вилла
Rio San Juan, Доминиканская Республика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 350 м²
This huge mansion is built on a mountaintop with the mostbreathtaking views you can imagine,…
$550,000
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TekceTekce
Вилла в Cabrera, Доминиканская Республика
Вилла
Cabrera, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 215 м²
Villa Cristalina – Casa Contemplation7 La Catalina, Calle Vieja, Cabrera 33000María Trinidad…
$570,000
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Вилла в Cabrera, Доминиканская Республика
Вилла
Cabrera, Доминиканская Республика
Площадь 241 м²
Exclusive Villas & Ocean View Lots in Cabrera, Dominican Republic Coco Bay Luxury Residences…
$67,242
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Вилла в Cabrera, Доминиканская Республика
Вилла
Cabrera, Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 543 м²
Casa ContemplationLa Catalina, Cabrera 33000María Trinidad Sánchez, Dominican Republic Set w…
$550,000
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Типы недвижимости в Maria Trinidad Sanchez

дома

Параметры недвижимости в Maria Trinidad Sanchez, Доминиканская Республика

с террасой
с бассейном
Недорогая
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