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Кафе и рестораны в Доминикане

коммерческая недвижимость
11
Ресторан, кафе В архив
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1 объект найдено
Ресторан, кафе в Cabarete, Доминиканская Республика
Ресторан, кафе
Cabarete, Доминиканская Республика
Площадь 4 000 м²
Этаж 2/1
Возможность один раз в жизни. Коммерческая площадь в полном объеме, с огромным супермаркетом…
€9,99 млн
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