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Таунхаусы в Доминикане

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7 объектов найдено
Таунхаус 3 спальни с Piscina, клубный дом в Доминиканская Республика
Таунхаус 3 спальни с Piscina, клубный дом
Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 892 м²
€162,637
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кухней, с патио в Доминиканская Республика
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кухней, с патио
Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 122 м²
€158,912
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Таунхаус 3 спальни с кухней в Доминиканская Республика
Таунхаус 3 спальни с кухней
Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
€188,305
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Таунхаус 1 спальня с балконом, с джакузи, со стиральной машиной в Игуэй, Доминиканская Республика
Таунхаус 1 спальня с балконом, с джакузи, со стиральной машиной
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
€104,488
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Таунхаус 1 спальня с Piscina, с Agua в Игуэй, Доминиканская Республика
Таунхаус 1 спальня с Piscina, с Agua
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
€86,316
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Таунхаус 3 спальни с беседкой, с кухней, рядом с пляжем в Игуэй, Доминиканская Республика
Таунхаус 3 спальни с беседкой, с кухней, рядом с пляжем
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 149 м²
€195,255
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Таунхаус 3 спальни в Санто-доминго, Доминиканская Республика
Таунхаус 3 спальни
Санто-доминго, Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Двухуровневый таунхаус с прекрасным естественным освещением и планировкой предназначен для у…
€813,185
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Аталанта
Языки общения: English, Español

Параметры недвижимости в Доминикане

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