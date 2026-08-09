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Жилье в Пуэрто-Плате, Доминиканская Республика

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54 объекта найдено
Дом в Сосуа, Доминиканская Республика
Дом
Сосуа, Доминиканская Республика
$535,000
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 1 спальня в Sosua, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Sosua, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
An oasis of freedom and adventure in the heart of the tropical nature of Cabarete. It is not…
$212,600
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Вилла в Сосуа, Доминиканская Республика
Вилла
Сосуа, Доминиканская Республика
$470,000
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом в Sosua, Доминиканская Республика
Дом
Sosua, Доминиканская Республика
$327,900
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Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла в Cabarete, Доминиканская Республика
Вилла
Cabarete, Доминиканская Республика
Насладитесь роскошной жизнью в Кабарете, Пуэрто-Плата, Доминиканская Республика. Эта потряса…
$10,90 млн
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Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла в Sosua, Доминиканская Республика
Вилла
Sosua, Доминиканская Республика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Resale Villa for Sale – 2 Bedrooms, Fully Furnished Fully furnished resale villa located wit…
$259,000
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Дом в Sosua, Доминиканская Республика
Дом
Sosua, Доминиканская Республика
$599,000
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом в Sosua, Доминиканская Республика
Дом
Sosua, Доминиканская Республика
Вилла Harmony - это просторная планировка с 3 спальнями, которая предлагает отдельные отдель…
$439,900
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Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла в Sosua, Доминиканская Республика
Вилла
Sosua, Доминиканская Республика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 375 м²
Resale Villa for Sale – 4 Bedrooms, Fully Furnished Fully furnished resale villa located wit…
$990,000
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Квартира 2 спальни в Sosua, Доминиканская Республика
Квартира 2 спальни
Sosua, Доминиканская Республика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Oceanfront Residences in Kite Beach, Cabarete Boutique residential development featuring 39 …
$272,360
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Дом в Sosua, Доминиканская Республика
Дом
Sosua, Доминиканская Республика
$799,000
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Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла в Сосуа, Доминиканская Республика
Вилла
Сосуа, Доминиканская Республика
Эта уникальная вилла с 4 спальнями и 2 ванными комнатами на просторном участке ждет вас. Дом…
$450,000
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Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла в Сосуа, Доминиканская Республика
Вилла
Сосуа, Доминиканская Республика
Насладитесь роскошной жизнью в Сосуа, Пуэрто-Плата, Доминиканская Республика. Эта потрясающа…
$5,50 млн
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Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла в Sosua, Доминиканская Республика
Вилла
Sosua, Доминиканская Республика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Residencial Hispaniola is a premier gated villa community located in the heart of Sosúa, Dom…
$235,000
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Квартира 1 спальня в Sosua, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Sosua, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Modern and well-designed studio apartments offering a functional layout, comfort, and attrac…
$119,000
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Квартира в Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира
Сосуа, Доминиканская Республика
3-й этаж, 3 спальни, 3,5 ванные комнаты, 200 м2 конструкции, вид на океан с балкона, возможн…
$515,000
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Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла в Sosua, Доминиканская Республика
Вилла
Sosua, Доминиканская Республика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 052 м²
This exceptional villa for sale is located within the exclusive and prestigious Sosua Ocean …
$5,50 млн
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Квартира 1 спальня в Cabarete, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Cabarete, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 114 м²
Every detail of The Ocean Club, a Luxury Collection Resort, Costa Norte is inspired by the b…
$475,000
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Квартира 1 спальня в Cabarete, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Cabarete, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 108 м²
On a privileged beachfront, oceanfront location along the Cabarete Bay, a new icon of luxury…
$540,000
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Квартира в Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира
Сосуа, Доминиканская Республика
Эксклюзивный пентхаус премиум-класса, первая линия к океану, захватывающий вид на океан. Сов…
$1,10 млн
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Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла в Сосуа, Доминиканская Республика
Вилла
Сосуа, Доминиканская Республика
$278,000
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 2 спальни в Puerto Plata, Доминиканская Республика
Квартира 2 спальни
Puerto Plata, Доминиканская Республика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Amenities: 1-2 bedrooms 1-2 bathrooms Living room Dining room Kitchen Swimming pool  Gym Two…
$130,050
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Вилла в Сосуа, Доминиканская Республика
Вилла
Сосуа, Доминиканская Республика
$950,000
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Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла в Сосуа, Доминиканская Республика
Вилла
Сосуа, Доминиканская Республика
Невероятная вилла на довольно большом участке с видом на океан, закрытый поселок в Сосуа, в …
$599,000
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира в Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира
Сосуа, Доминиканская Республика
$549,000
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира в Sosua, Доминиканская Республика
Квартира
Sosua, Доминиканская Республика
Насладитесь роскошной жизнью в Кабарете, Пуэрто-Плата, Доминиканская Республика. Этот потряс…
$1,40 млн
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира в Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира
Сосуа, Доминиканская Республика
В этом пентхаусе с 4 спальнями есть балкон на первом этаже и солнечная крыша на втором этаже…
$1,10 млн
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Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла в Altamira, Доминиканская Республика
Вилла
Altamira, Доминиканская Республика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Luxury villa in Cupey , Puerto Plata furnished It is a country house built in wood behind t…
$45,00 млн
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Квартира 1 спальня в Sosua, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Sosua, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Resale Apartment for Sale – 1 Bedroom | Fully Furnished Well-maintained resale apartment, fu…
$170,000
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Дом в Cabarete, Доминиканская Республика
Дом
Cabarete, Доминиканская Республика
Насладитесь роскошной жизнью в Кабарете, Пуэрто-Плата, Доминиканская Республика. Эта потряса…
$500,000
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Международное агентство недвижимости Habita
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Параметры недвижимости в Пуэрто-Плате, Доминиканская Республика

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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