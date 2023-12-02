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Жильё в Пуэрто-Плата, Доминиканская Республика

Сальседо
50
64 объекта найдено
Квартира 1 спальня с беседкой, рядом с пляжем, с Piscina в Пуэрто-Плата, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня с беседкой, рядом с пляжем, с Piscina
Пуэрто-Плата, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
€218,132
в месяц
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Квартира 3 спальни рядом с пляжем, с Piscina, спортивный зал в Пуэрто-Плата, Доминиканская Республика
Квартира 3 спальни рядом с пляжем, с Piscina, спортивный зал
Пуэрто-Плата, Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 252 м²
€271,060
в месяц
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Вилла 5 спален в Altamira, Доминиканская Республика
Вилла 5 спален
Altamira, Доминиканская Республика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 2 м²
€41,28 млн
в месяц
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Квартира 1 спальня рядом с пляжем, с Piscina, с Alarma в Пуэрто-Плата, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня рядом с пляжем, с Piscina, с Alarma
Пуэрто-Плата, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
€156,287
в месяц
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Вилла 3 спальни рядом с пляжем, с Piscina в Cabarete, Доминиканская Республика
Вилла 3 спальни рядом с пляжем, с Piscina
Cabarete, Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 230 м²
€321,053
в месяц
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Квартира 1 спальня с беседкой, с Piscina, с Agua в Cabarete, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня с беседкой, с Piscina, с Agua
Cabarete, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€134,842
в месяц
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Квартира 2 спальни с кухней, рядом с пляжем, с Piscina в Пуэрто-Плата, Доминиканская Республика
Квартира 2 спальни с кухней, рядом с пляжем, с Piscina
Пуэрто-Плата, Доминиканская Республика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
€119,294
в месяц
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Квартира 2 спальни рядом с пляжем, с Piscina, спортивный зал в Пуэрто-Плата, Доминиканская Республика
Квартира 2 спальни рядом с пляжем, с Piscina, спортивный зал
Пуэрто-Плата, Доминиканская Республика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
€266,841
в месяц
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Вилла 4 спальни в Sosua, Доминиканская Республика
Вилла 4 спальни
Sosua, Доминиканская Республика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 243 м²
Уютная 4-х спальная вилла в закрытом поселке между городами Сосуа и Кабарете в 350 м от пляж…
€205,000
в месяц
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Аталанта
Языки общения: English, Español
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Сосуа, Доминиканская Республика
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Этаж 2/1
1 большая спальня, 1 большая гостиная с кухней, 1 большой балкон с видом на бассейн, 1 больш…
€133,007
в месяц
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Вилла 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Сосуа, Доминиканская Республика
Вилла 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Сосуа, Доминиканская Республика
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Этаж 1/1
Уютная вилла Colibri с двумя спальнями и красивой террасой в качестве дополнительного жилого…
€238,404
в месяц
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Вилла 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Сосуа, Доминиканская Республика
Вилла 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Сосуа, Доминиканская Республика
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Этаж 1/1
Вилла представляет собой модель Caoba с модификацией на 2 спальни / 2 ванные комнаты на перв…
€275,188
в месяц
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с кондиционером, с гаражом в Cabarete, Доминиканская Республика
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с кондиционером, с гаражом
Cabarete, Доминиканская Республика
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Количество этажей 1
Villa 144.65 m2 of construction Price $235,000 Plot 350 m2 2 bedrooms 2 1/2 baths Laund…
€215,564
в месяц
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Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Сосуа, Доминиканская Республика
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 2/4
Роскошный курорт-кондоминиум класса люкс на северном побережье Доминиканской Республики. Оте…
€458,647
в месяц
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Квартира 4 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира 4 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Сосуа, Доминиканская Республика
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 539 м²
Этаж 4/4
Роскошный курорт-кондоминиум класса люкс на северном побережье Доминиканской Республики. Оте…
€2,38 млн
в месяц
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Вилла 14 спален в хорошем состоянии, с плитой, с vid na more в Cabarete, Доминиканская Республика
Вилла 14 спален в хорошем состоянии, с плитой, с vid na more
Cabarete, Доминиканская Республика
Комнаты 16
Кол-во ванных комнат 15
Площадь 5 000 м²
Этаж 1/2
Гламурный особняк в горах северного побережья, в легких горного хребта, так что вы сможете н…
€10,00 млн
в месяц
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Вилла 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Cabarete, Доминиканская Республика
Вилла 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Cabarete, Доминиканская Республика
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 1/1
2 спальни, 2 ванные комнаты, подсобное помещение, кухня, большая гостиная с невероятным видо…
€494,421
в месяц
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Вилла 4 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Сосуа, Доминиканская Республика
Вилла 4 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Сосуа, Доминиканская Республика
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 318 м²
Этаж 1/1
Фасад дома украшен великолепным водопадом, что делает вход в эту виллу абсолютно уникальным …
€724,661
в месяц
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Квартира 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Сосуа, Доминиканская Республика
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 237 м²
Этаж 2/2
Впечатляющая квартира на берегу моря, в элитном жилом комплексе Beach прямо в Сосуа и прямо …
€779,699
в месяц
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Квартира 4 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира 4 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Сосуа, Доминиканская Республика
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 334 м²
Этаж 3/3
Этот пентхаус с 4 спальнями располагает балконом на первом этаже и солнечной крышей на второ…
€1,01 млн
в месяц
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Вилла 6 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Сосуа, Доминиканская Республика
Вилла 6 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Сосуа, Доминиканская Республика
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 518 м²
Этаж 1/1
Элегантность этой виллы не приносится в жертву ее непринужденной обстановке и открытой плани…
€894,361
в месяц
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Дом 4 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Пуэрто-Плата, Доминиканская Республика
Дом 4 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Пуэрто-Плата, Доминиканская Республика
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 425 м²
Этаж 2/2
4 спальни в 5 минутах от пляжа Пуэблито- 1 служебная комната с ванной комнатой- 1 вспомогате…
€596,240
в месяц
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Дом 5 спален в хорошем состоянии, с посудомоечной машиной, с vid na gory в Пуэрто-Плата, Доминиканская Республика
Дом 5 спален в хорошем состоянии, с посудомоечной машиной, с vid na gory
Пуэрто-Плата, Доминиканская Республика
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 372 м²
Этаж 3/3
Этот дом - единственный в своем роде, из которого открывается невероятный вид на океан и гор…
€481,579
в месяц
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Сосуа, Доминиканская Республика
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 2/4
В самом центре туристической зоны Сосуа, где находятся все рестораны, бары и пляжи, совершен…
€110,992
в месяц
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Квартира 4 спальни в хорошем состоянии, с посудомоечной машиной, с vid na more в Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира 4 спальни в хорошем состоянии, с посудомоечной машиной, с vid na more
Сосуа, Доминиканская Республика
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 306 м²
Этаж 4/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€573,308
в месяц
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Квартира 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Сосуа, Доминиканская Республика
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 139 м²
Этаж 2/4
новые 3 спальни, 2 ванные комнаты, 139 м2 + парковка, 4 кондиционера, плита, остров, кухня, …
€229,323
в месяц
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с посудомоечной машиной в Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с посудомоечной машиной
Сосуа, Доминиканская Республика
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 2/4
Laguna City будет состоять из 9 зданий кондоминиумов, разделенных на 3 четырехэтажные группы…
€99,985
в месяц
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Вилла 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Сосуа, Доминиканская Республика
Вилла 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Сосуа, Доминиканская Республика
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 176 м²
Этаж 1/1
Предлагаются к продаже роскошные виллы на берегу океана с изысканным декором. Великолепный в…
€642,105
в месяц
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Вилла 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Пуэрто-Плата, Доминиканская Республика
Вилла 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Пуэрто-Плата, Доминиканская Республика
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 1/1
Приезжайте, чтобы насладиться незабываемым моментом со своими близкими в Каму, Пуэрто-Плата,…
€481,579
в месяц
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Квартира 7 спален в хорошем состоянии, с посудомоечной машиной, с vid na more в Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира 7 спален в хорошем состоянии, с посудомоечной машиной, с vid na more
Сосуа, Доминиканская Республика
Комнаты 14
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 600 м²
Этаж 4/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€1,24 млн
в месяц
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español

Типы недвижимости в Пуэрто-Плата

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Пуэрто-Плата, Доминиканская Республика

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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