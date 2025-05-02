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Жильё в San Rafael del Yuma, Доминиканская Республика

квартиры
16
16 объектов найдено
Квартира 1 спальня в San Rafael del Yuma, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
San Rafael del Yuma, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Погрузитесь в фантастический роскошный курорт, расположенный в тропическом раю Байахибе в До…
$141,000
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Квартира 6 комнат в San Rafael del Yuma, Доминиканская Республика
Квартира 6 комнат
San Rafael del Yuma, Доминиканская Республика
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 500 м²
Этаж 5/5
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$850,000
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 3 комнаты в San Rafael del Yuma, Доминиканская Республика
Квартира 3 комнаты
San Rafael del Yuma, Доминиканская Республика
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Этаж 4/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$285,000
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 3 комнаты в Dominicus, Доминиканская Республика
Квартира 3 комнаты
Dominicus, Доминиканская Республика
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Этаж 1/4
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$670,000
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 комнаты в Dominicus, Доминиканская Республика
Квартира 2 комнаты
Dominicus, Доминиканская Республика
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 1/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$300,300
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 3 комнаты в San Rafael del Yuma, Доминиканская Республика
Квартира 3 комнаты
San Rafael del Yuma, Доминиканская Республика
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Этаж 1/5
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$195,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 комнаты в Dominicus, Доминиканская Республика
Квартира 2 комнаты
Dominicus, Доминиканская Республика
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 1/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$278,600
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 3 комнаты в San Rafael del Yuma, Доминиканская Республика
Квартира 3 комнаты
San Rafael del Yuma, Доминиканская Республика
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 224 м²
Этаж 5/6
Ощутите воплощение роскошной жизни в Байяибе, Доминиканская Республика. Этот потрясающий кон…
$448,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 6 комнат в San Rafael del Yuma, Доминиканская Республика
Квартира 6 комнат
San Rafael del Yuma, Доминиканская Республика
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 500 м²
Этаж 5/6
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$550,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 3 комнаты в San Rafael del Yuma, Доминиканская Республика
Квартира 3 комнаты
San Rafael del Yuma, Доминиканская Республика
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 4/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$150,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 4 комнаты в Dominicus, Доминиканская Республика
Квартира 4 комнаты
Dominicus, Доминиканская Республика
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 278 м²
Этаж 4/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$1,60 млн
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 1 спальня в San Rafael del Yuma, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
San Rafael del Yuma, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Очаровательный 1 спальный лофт на продажу с частным джакузи!Если вы ищете современное, шикар…
$190,000
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Квартира 1 спальня в San Rafael del Yuma, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
San Rafael del Yuma, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Le Nid - высококлассная жилая застройка, расположенная в самом сердце Байяхибе, Доминиканска…
$110,000
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Квартира 1 спальня в San Rafael del Yuma, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
San Rafael del Yuma, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Подразделения Имя Уровень м 2 Терраса m 2 Цена Селия 202Код: 1562-2 2 2 1 1 1 1 1 1…
$153,825
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Квартира 1 спальня в San Rafael del Yuma, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
San Rafael del Yuma, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Natura Flats - ваш идеальный дом в Байахибе, где современный комфорт встречает тропическую п…
Цена по запросу
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Квартира 6 комнат в San Rafael del Yuma, Доминиканская Республика
Квартира 6 комнат
San Rafael del Yuma, Доминиканская Республика
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 500 м²
Этаж 5/5
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$950,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
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