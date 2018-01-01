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Big Hills DR SRL

Доминиканская Республика, Sosúa Sosúa
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Big Hills DR SRL
Напишите нам
Напишите нам
Тип компании
Тип компании
Застройщик
Год основания компании
Год основания компании
2019
Языки общения
Языки общения
Русский, Español
Веб-сайт
Веб-сайт
bighillsdr.com
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О застройщике

Если вы хотите построить дом своей мечты в Доминиканской Республике - обращайтесь в Big Hills. Мы являемся профессиональной строительной компанией. Мы поможем вам найти, построить и официально зарегистрировать недвижимость в ДР, которая будет соответствовать всем вашим требованиям и ожиданиям.

Вы ищете что-то более изысканное? Роскошное? Недвижимость, которая заставит вас почувствовать, что вы живете в раю? Это не проблема. Доминиканская Республика не зря является любимым местом многочисленных знаменитостей. Элитная недвижимость в Доминиканской Республике - это целый новый мир, который вам предстоит открыть. Свяжитесь с нами, чтобы найти или построить свою идеальную элитную недвижимость.

 

Новостройки
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Жилой комплекс Big Hills Residence
Жилой комплекс Big Hills Residence
Cabarete, Доминиканская Республика
от € 127,240
76–179 м² 4 квартиры
Сдача в: 2022
Застройщик: Big Hills DR SRL
Коттеджный поселок Villas del Sol by Big Hills
Коттеджный поселок Villas del Sol by Big Hills
Cabarete, Доминиканская Республика
от € 127,240
135–258 м² 3 квартиры
Сдача в: 2023
Застройщик: Big Hills DR SRL
Наши агенты в Доминикане
Mykhailo Zarechenskyi
Mykhailo Zarechenskyi
7 объектов
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