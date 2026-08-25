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Жилье в Игуэе, Доминиканская Республика

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Пунта-Кана
90
Friusa
16
Баваро
10
Верон
6
159 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Баваро, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Баваро, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
El proyecto llega como una oportunidad única para marcar un antes y un después en uno de los…
$202 000
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Квартира в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира
Игуэй, Доминиканская Республика
$1,30 млн
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Дом в Friusa, Доминиканская Республика
Дом
Friusa, Доминиканская Республика
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$249 900
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
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Квартира 1 спальня в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
The project consists of a residential development composed of 1 and 2 bedroom apartment buil…
Цена по запросу
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Вилла в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 185 м²
Обзор проекта: частный проект виллы в Пунта-Кане с 3 и 4 спальнями с 3,5 ванными комнатами.Д…
$364 510
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Квартира 1 спальня в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
The project comes as a unique opportunity to mark a before and after in one of the most para…
$238 350
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Вилла в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 840 м²
Удобства: 5 спальни5 ванных комнат1/2 половина ванной комнатытеррасаВходХолодная кухняГоряча…
$1 000 000
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Вилла в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
This project is a new concept of real estate development of villas in Vista Cana, consisting…
$270 000
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Вилла в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 655 м²
Villa caoba is designed for those who value both sophistication and functionality in a prime…
$1,38 млн
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Дом 3 спальни в Баваро, Доминиканская Республика
Дом 3 спальни
Баваро, Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
This project offers 24 elegantly designed villas, combining modern style with functional liv…
$265 000
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Квартира 1 спальня в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 52 м²
Palm View is a complex of apartments with hotel services and exclusive amenities which inclu…
$164 600
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Вилла в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Enjoy living in an exclusive and privileged environment, where nature appears as the protago…
$1,50 млн
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Вилла в Баваро, Доминиканская Республика
Вилла
Баваро, Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 279 м²
Minutes away from Macao Beach you will find this uniqueproject in its style, composed of 25 …
$430 000
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Вилла в Уверо Альто, Доминиканская Республика
Вилла
Уверо Альто, Доминиканская Республика
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$7,50 млн
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Дом в Friusa, Доминиканская Республика
Дом
Friusa, Доминиканская Республика
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$675 000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Дом в Friusa, Доминиканская Республика
Дом
Friusa, Доминиканская Республика
$169 900
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Вилла в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Площадь 127 м²
Urban complex located 15 minutes from Punta Cana International Airport in the Dominican Repu…
$210 000
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Квартира 2 спальни в Баваро, Доминиканская Республика
Квартира 2 спальни
Баваро, Доминиканская Республика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Located in the heart of Bavaro and a few steps from the beach, this lush and exclusive proje…
$233 025
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Квартира 1 спальня в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
It is a tourist residential complex strategically located between Avenidas Estados Unidos an…
$127 000
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Дом в Баваро, Доминиканская Республика
Дом
Баваро, Доминиканская Республика
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$2,30 млн
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Дом в Friusa, Доминиканская Республика
Дом
Friusa, Доминиканская Республика
Удивительный доступный дом с тремя спальнями в самом сердце Пунта-Каны, 10 минут до пляжа, 8…
$250 000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Квартира 3 спальни в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 3 спальни
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 231 м²
An innovative residential project designed for those seeking tranquility and relaxation by t…
$590 000
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Вилла в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 815 м²
Meet the spectacular collection of luxury villas with spectacular spaces to enjoy and inves…
$3,10 млн
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Вилла в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 521 м²
Luxury Living in Punta Cana Village West We are pleased to introduce this amazing villa, wit…
$1,15 млн
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Вилла в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 500 м²
SALES DETAILS – PINO 16, PUNTA CANA VILLAGE This stunning property showcases the most innova…
$1,05 млн
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Квартира 1 спальня в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Welcome to the White Sands project, an exclusive 1 bedroom +studio apartment community that …
$137 500
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Квартира 2 спальни в Bavaro, Доминиканская Республика
Квартира 2 спальни
Bavaro, Доминиканская Республика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Intimate and natural An innovative concept ideal for investment, which integrates your life …
$340 000
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Вилла в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 590 м²
Роскошная вилла на продажу - Mara 25, Пунта-КанаMara 25 - это современная роскошная вилла, р…
$1,25 млн
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Вилла в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 460 м²
Modern Luxury Villa – Punta Cana West Village This stunning contemporary villa offers a uni…
Цена по запросу
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Вилла в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Инвестиции в недвижимость в Пунта-Кане представляют собой одну из самых привлекательных возм…
$50 000
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Агентство
Nest Invest global
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Типы недвижимости в Игуэе

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Игуэе, Доминиканская Республика

с гаражом
с садом
с террасой
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
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