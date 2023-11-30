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Жильё в San Pedro de Macoris, Доминиканская Республика

дома
5
7 объектов найдено
Квартира 1 спальня с балконом, с беседкой, с кухней в Batey El Soco, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня с балконом, с беседкой, с кухней
Batey El Soco, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
€112,389
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Вилла 3 спальни с кухней, рядом с пляжем, с патио в Batey El Soco, Доминиканская Республика
Вилла 3 спальни с кухней, рядом с пляжем, с патио
Batey El Soco, Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 2 262 м²
€237,877
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Квартира 1 спальня с беседкой, со стиральной машиной, с кухней в Batey El Soco, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня с беседкой, со стиральной машиной, с кухней
Batey El Soco, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
€177,554
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Вилла 4 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Batey El Soco, Доминиканская Республика
Вилла 4 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Batey El Soco, Доминиканская Республика
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 900 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€2,09 млн
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Вилла 4 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Batey El Soco, Доминиканская Республика
Вилла 4 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Batey El Soco, Доминиканская Республика
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 800 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€2,09 млн
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Вилла 3 спальни в хорошем состоянии, с плитой, с посудомоечной машиной в Сан-Педро-де-Макорис, Доминиканская Республика
Вилла 3 спальни в хорошем состоянии, с плитой, с посудомоечной машиной
Сан-Педро-де-Макорис, Доминиканская Республика
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 457 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€874,112
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Вилла 4 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Batey El Soco, Доминиканская Республика
Вилла 4 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Batey El Soco, Доминиканская Республика
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 270 м²
Этаж 1/2
Эта великолепная вилла расположена в самом престижном районе Плайя-Нуэва-Романа, частного по…
€546,320
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español

Параметры недвижимости в San Pedro de Macoris, Доминиканская Республика

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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