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Жильё в Лас-терренес, Доминиканская Республика

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11 объектов найдено
Квартира 1 спальня с кондиционером, с кухней, с Piscina в Лас-терренес, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня с кондиционером, с кухней, с Piscina
Лас-терренес, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
€87,215
в месяц
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Вилла 6 спален в Лас-терренес, Доминиканская Республика
Вилла 6 спален
Лас-терренес, Доминиканская Республика
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 13 002 м²
€9,18 млн
в месяц
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Агентство
Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Вилла 2 спальни в Лас-терренес, Доминиканская Республика
Вилла 2 спальни
Лас-терренес, Доминиканская Республика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 942 м²
€395,873
в месяц
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Агентство
Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Квартира 1 спальня рядом с пляжем в Лас-терренес, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня рядом с пляжем
Лас-терренес, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
€89,969
в месяц
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Агентство
Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Вилла с балконом, с кухней, рядом с пляжем в Лас-терренес, Доминиканская Республика
Вилла с балконом, с кухней, рядом с пляжем
Лас-терренес, Доминиканская Республика
Площадь 225 м²
€486,570
в месяц
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Агентство
Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с джакузи в El Portillo, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с джакузи
El Portillo, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
€243,285
в месяц
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Агентство
Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Вилла 5 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Лас-терренес, Доминиканская Республика
Вилла 5 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Лас-терренес, Доминиканская Республика
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 365 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€1,70 млн
в месяц
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Дом 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Лас-терренес, Доминиканская Республика
Дом 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Лас-терренес, Доминиканская Республика
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€142,299
в месяц
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Квартира 3 спальни в хорошем состоянии, с посудомоечной машиной, с vid na more в Лас-терренес, Доминиканская Республика
Квартира 3 спальни в хорошем состоянии, с посудомоечной машиной, с vid na more
Лас-терренес, Доминиканская Республика
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 192 м²
Этаж 3/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€459,028
в месяц
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с плитой, с посудомоечной машиной в Лас-терренес, Доминиканская Республика
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с плитой, с посудомоечной машиной
Лас-терренес, Доминиканская Республика
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Этаж 3/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€270,827
в месяц
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Las Terrenas, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
Этаж 1/2
Приходите и откройте для себя эту квартиру в тропическом саду.Он расположен на 1-м этаже вил…
€128,528
в месяц
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