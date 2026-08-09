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Жилье в Las Terrenas, Доминиканская Республика

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106 объектов найдено
Вилла 5 комнат в Las Terrenas, Доминиканская Республика
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Вилла 5 комнат
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 037 м²
🌴 Потрясающая карибская вилла всего в 150 метрах от пляжа - Косон, Лас-ТерренасЦена: $ 950 0…
$950,000
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Вилла 4 комнаты в Las Terrenas, Доминиканская Республика
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Вилла 4 комнаты
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
⛳ Современная вилла для гольфа с бассейном с подогревом - Playa Ballenas, Las TerrenasЦена: …
$750,000
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Вилла 4 комнаты в Las Terrenas, Доминиканская Республика
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Вилла 4 комнаты
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 955 м²
⛳ Роскошная вилла для гольфа с бассейном с подогревом и солнечной автономией - Playa Ballena…
$860,000
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Вилла 4 комнаты в Las Terrenas, Доминиканская Республика
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Вилла 4 комнаты
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 588 м²
Количество этажей 2
🌊 Новая вилла с панорамным видом на океан - Hoyo Cacao, Лас-Терренас Откройте для себя ве…
$650,000
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Вилла в Las Terrenas, Доминиканская Республика
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Вилла
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
🌊 Unique Indonesian-Inspired Sea-View Estate with Multiple Villas & Pool – Cosón, Las Terren…
$650,000
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Квартира 4 комнаты в Las Terrenas, Доминиканская Республика
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Квартира 4 комнаты
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
🌴 Elegant Top Floor Apartment with Sea View - Playa Popy, Las TerrenasLocated in one of the …
$265,000
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Дом 4 комнаты в Las Terrenas, Доминиканская Республика
Дом 4 комнаты
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
🌴 Очаровательная вилла с потенциалом расширения - Las Terrenas Village CentreЦена: USD 300 0…
$300,000
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Вилла в Las Terrenas, Доминиканская Республика
Вилла
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Площадь 225 м²
Welcome to our exclusive villas in Las Terrenas with breathtaking ocean views. These luxurio…
$530,000
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Вилла 5 комнат в Las Terrenas, Доминиканская Республика
Вилла 5 комнат
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
🌊 Современная роскошная вилла Sea-View с бассейном Infinity - VIP Резиденция, Лас ТерренасЦе…
$1,80 млн
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Квартира 3 комнаты в Las Terrenas, Доминиканская Республика
Квартира 3 комнаты
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 204 м²
🌊 Роскошная квартира в саду в эксклюзивной резиденции - Playa Ballenas, Las TerrenasЦена: $1…
$195,000
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Вилла в Las Terrenas, Доминиканская Республика
Вилла
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$9,80 млн
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 6 комнат в Las Terrenas, Доминиканская Республика
Дом 6 комнат
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 240 м²
🌊 Две виллы с бассейном - Косон, Лас-ТерренасЦена: $475 000Откройте для себя красивую тропич…
$475,000
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Дом 6 комнат в Las Terrenas, Доминиканская Республика
Дом 6 комнат
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 2 553 м²
🌊 Ультра-роскошная современная вилла Ocean-View - частная недвижимость в Портильо, Лас-Терре…
$3,29 млн
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Вилла 3 комнаты в Las Terrenas, Доминиканская Республика
Вилла 3 комнаты
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
🌴 Очаровательная вилла с бассейном и независимой Арендная комната - Las TerrenasЦена: $150 0…
$150,000
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Вилла 3 комнаты в Las Terrenas, Доминиканская Республика
Вилла 3 комнаты
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 160 м²
🌴 Fully Renovated Villa – Only 100m from Playa Bonita Beach – Las Terrenas Price: USD 245…
$245,000
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Квартира в Las Terrenas, Доминиканская Республика
Квартира
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$1,30 млн
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Дом 4 комнаты в Las Terrenas, Доминиканская Республика
Дом 4 комнаты
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 530 м²
🌴 Современная вилла с частным бассейном и бунгало - Playa Ballenas, Las TerrenasЦена: $595 0…
$595,000
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Дом 4 комнаты в Las Terrenas, Доминиканская Республика
Дом 4 комнаты
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
🌴 Вилла Рядом с пляжем - 150 м от Playa Ballenas - Las TerrenasЦена: $330 000Отличная рентаб…
$330,000
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Вилла в Las Terrenas, Доминиканская Республика
Вилла
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Насладитесь роскошной жизнью на этой потрясающей вилле с 5 спальнями в Лас-Терренасе, Самана…
$3,30 млн
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Вилла 6 комнат в Las Terrenas, Доминиканская Республика
Вилла 6 комнат
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 360 м²
🌴 Brand-New Luxury Villa with 10x4m Pool – Playa Bonita, Las Terrenas Price: USD 450,000 …
$450,000
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Дом 10 комнат в Las Terrenas, Доминиканская Республика
Дом 10 комнат
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Число комнат 10
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 800 м²
🌊 Исключительная роскошная вилла с панорамным видом на океан 180° - Плайя Балленас, Лас Терр…
$1,50 млн
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Дом 6 комнат в Las Terrenas, Доминиканская Республика
Дом 6 комнат
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 220 м²
🌴 Вилла с 5 спальнями с бассейном Saltwater - 300 м от пляжа - Плайя Попи, Лас-ТерренасЦена:…
$660,000
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Вилла в Las Terrenas, Доминиканская Республика
Вилла
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Under Construction | Estillero Beach, Las Terrenas, Dominican Republic AMARSE is an exclusi…
$339,000
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Квартира в Las Terrenas, Доминиканская Республика
Квартира
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$950,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Квартира 3 комнаты в Las Terrenas, Доминиканская Республика
Квартира 3 комнаты
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 204 м²
🌊 Роскошная квартира в саду в эксклюзивной резиденции - Playa Ballenas, Las TerrenasОткройте…
$195,000
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Квартира 4 комнаты в Las Terrenas, Доминиканская Республика
Квартира 4 комнаты
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 153 м²
🌊 3-комнатная квартира Beachside - всего в 80 метрах от пляжа - Плайя Попи, Лас-ТерренасЦена…
$260,000
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Вилла в Las Terrenas, Доминиканская Республика
Вилла
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Насладитесь непревзойденной роскошной жизнью в Лас-Терренасе, Доминиканская Республика. Эта …
$6,90 млн
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Вилла 3 комнаты в Las Terrenas, Доминиканская Республика
Вилла 3 комнаты
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
🌴 Ваше тропическое убежище в Плайя БонитаВсего в нескольких минутах ходьбы от Плайя Бонита, …
$245,000
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Дом 7 комнат в Las Terrenas, Доминиканская Республика
Дом 7 комнат
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 390 м²
🌴 Domaine Tropical d'Exception 80 м от Playa Cosón - Villa Principal & 4 Independent Бунгало…
$1,35 млн
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Вилла в Las Terrenas, Доминиканская Республика
Вилла
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 270 м²
🌴 Новая роскошная вилла - всего в 200 метрах от пляжа Плайя Балленас - Лас-ТерренасЦена: 700…
$700,000
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