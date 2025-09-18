Мы в соцсетях

О застройщике

Roof Development - девелоперская компания, основанная в 2017 году. У компании три завершенных и два текущих проекта.

Компания Roof Development укомплектована высококвалифицированными сотрудниками, что обеспечивает создание современных жилых комплексов.

Ценности

Основная ценность компании - содействие развитию городов. Мы ориентируемся на качество, а это самое главное в вашей жизни.

Миссия компании

Создайте безопасную, здоровую и уютную среду обитания.

Цель компании

Развитие сектора недвижимости и внедрение инноваций на грузинском рынке.

Все строительство компании финансируется на начальном этапе, что гарантирует своевременное завершение.

Roof Development и Roof Construction создают единую строительную платформу, которая объединяет различные проекты в Грузии.