Roof Development - девелоперская компания, основанная в 2017 году. У компании три завершенных и два текущих проекта.
Компания Roof Development укомплектована высококвалифицированными сотрудниками, что обеспечивает создание современных жилых комплексов.
Ценности
Основная ценность компании - содействие развитию городов. Мы ориентируемся на качество, а это самое главное в вашей жизни.
Миссия компании
Создайте безопасную, здоровую и уютную среду обитания.
Цель компании
Развитие сектора недвижимости и внедрение инноваций на грузинском рынке.
Все строительство компании финансируется на начальном этапе, что гарантирует своевременное завершение.
Roof Development и Roof Construction создают единую строительную платформу, которая объединяет различные проекты в Грузии.