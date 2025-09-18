  1. Realting.com
Roof Development

Грузия, Тбилиси
Тип компании
Застройщик
На платформе
3 года 10 месяцев
Языки общения
English, Русский, Deutsch
Веб-сайт
roofdevelopment.ge/
О застройщике

Roof Development - девелоперская компания, основанная в 2017 году. У компании три завершенных и два текущих проекта.

Компания Roof Development укомплектована высококвалифицированными сотрудниками, что обеспечивает создание современных жилых комплексов.

Ценности

Основная ценность компании - содействие развитию городов. Мы ориентируемся на качество, а это самое главное в вашей жизни.

Миссия компании

Создайте безопасную, здоровую и уютную среду обитания.

Цель компании

Развитие сектора недвижимости и внедрение инноваций на грузинском рынке.

Все строительство компании финансируется на начальном этапе, что гарантирует своевременное завершение.

Roof Development и Roof Construction создают единую строительную платформу, которая объединяет различные проекты в Грузии.

Жилой комплекс Roof Gagarini
Жилой комплекс Roof Gagarini
Тбилиси, Грузия
от
$43,800
Год сдачи 2023
Количество этажей 12
Площадь 44–57 м²
Roof Development's new project Roof Gagarini features a modern architecture that creates a premium quality residential complex. The project consists of 12 floors and is distinguished by particularly good plans. The elevator, equipped with a UPS system, provides safe movement for the resident…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
43.5 – 56.6
56,550 – 73,580
Roof Development
Многоквартирный жилой дом Roof Imedashvili
Тбилиси, Грузия
от
$50,050
Год сдачи 2023
Количество этажей 9
Площадь 46–102 м²
Roof Development's new project Roof Imedashvili features a modern architecture that creates a premium quality residential complex. The project consists of 9 floors and is distinguished by particularly good plans. The elevator, equipped with a UPS system, provides safe movement for the reside…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
45.5 – 48.8
60,580 – 63,440
Квартира 2 комнаты
67.5 – 96.2
87,750 – 125,060
Квартира 3 комнаты
102.1
132,730
Roof Development
