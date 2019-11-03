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Lekvi & Partners s.r.o.

Чехия, Pitterova 2855/13, 130 00, Praha 3 - Žižkov, Czech Republic (Чехия)
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Lekvi & Partners s.r.o.
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Напишите нам
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2009
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Čeština
Веб-сайт
Веб-сайт
lekvi.cz
Описание

Lekvi Group была основана в 2007 года и очень быстро выросла из небольшой компании в одно из крупнейших агентств недвижимости в Праге. Залогом успешности компании стал персонализированный партнерский подход к каждому клиенту.

Обратившись сразу к нам, клиенты экономят много времени за счет комплексного обслуживания, которого зачастую нет в европейских агентствах недвижимости. Мы не только подбираем подходящий объект из нашей обширной базы, но и предоставляем услуги налогового консультанта, юридическое и бухгалтерское сопровождение, берем на себя управление недвижимостью.

За последние 10 лет работы сотрудники компании провели более 1000 сделок с недвижимостью.

Услуги

1. Продажа недвижимости. Наша задача — предоставить услуги так, чтобы клиент остался доволен. Мы подбираем варианты с оптимальным сочетанием цена-качество. Если вы собираетесь открыть магазин модной одежды, мы найдем самое проходное место, а если вы ищете жилье рядом с детским садом, мы предложим варианты квартир с теплым полом и уютной детской комнатой.

  • Точно оцениваем стоимость недвижимости;
  • Сотрудничаем с девелоперами на партнерских условиях;
  • Предлагаем широкий выбор жилой и коммерческой недвижимости;
  • Разрабатываем маркетинговую стратегию при продаже и аренде вашей недвижимости;
  • Полностью сопровождаем клиента при подготовке документов для покупки и продажи квартиры;
  • Предоставляем клиенту юридическую поддержку;
  • Обеспечиваем конфиденциальность.

2. Ипотечное кредитование. Ипотечный центр Lekvi group помогает оформить ипотеку на жилую и нежилую недвижимость.

  • Мы подберем банк, который предоставит наиболее выгодные условия для вас;
  • Не берем предоплату. Клиент платит только при положительном решении;
  • Работаем по принципу “одно окно”: помогаем вам со всеми этапами сделки — от выбора квартиры и выгодного ипотечного кредитования и до уплаты налогов.

3. Управление недвижимостью. Мы помогаем инвесторам стабильно получать доход. Занимаемся доверительным управлением, обслуживаем коммерческую и жилую недвижимость. 

Как это работает:

  • Мы разрабатываем план, чтобы недвижимость приносила максимальный доход;
  • Клиент утверждает план или вносит свои коррективы;
  • Мы сопровождаем сделку юридически;
  • Оформляем доверенность, чтобы представлять интересы клиента и экономить его время;
  • Контролируем использование недвижимости;
  • Следим, чтобы клиент вовремя получал оплату за использование недвижимости;
  • Составляем детальные отчеты о своей работе, чтобы наши отношения с клиентом были честными и прозрачными.

4. Бухгалтерские услуги и налоговые консультации. Предприниматели, физические и юридические лица обязаны регулярно отчитываться о своей деятельности, но они не всегда знают, как сделать это грамотно. Мы предоставляем комплексное бухгалтерское обслуживание и консультируем по вопросам налогообложения.

Обращайтесь к нам, если хотите:

  • Получить полный спектр бухгалтерских услуг;
  • Проконсультироваться по вопросам налогообложения;
  • Сформировать налоговую политику компании;
  • Подать налоговую декларацию;
  • Грамотно вести налоговый учет;
  • Оптимизировать налоги в соответствии с действующим законодательством.
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Мы - команда профессионалов в недвижимости.

Более 20 лет работы с недвижимостью. 

Опыт работы в Чехии и Германии. 

В нашей команде опытные юристы, бухгалтеры, риэлторы,  архитекторы, строители.

Мы верим в наше дело и сами инвестируем в недвижимость, реконструируем ее и сдаем в аренду.

Все предоставляемые нами услуги мы проверили на себе.

Мы создаем доходную недвижимость, которая генерирует высокую доходность инвесторам, приносит экологическую пользу природе, предоставляет высокий уровень комфорта жителям.

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