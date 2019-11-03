Lekvi & Partners s.r.o.
Lekvi Group была основана в 2007 года и очень быстро выросла из небольшой компании в одно из крупнейших агентств недвижимости в Праге. Залогом успешности компании стал персонализированный партнерский подход к каждому клиенту.
Обратившись сразу к нам, клиенты экономят много времени за счет комплексного обслуживания, которого зачастую нет в европейских агентствах недвижимости. Мы не только подбираем подходящий объект из нашей обширной базы, но и предоставляем услуги налогового консультанта, юридическое и бухгалтерское сопровождение, берем на себя управление недвижимостью.
За последние 10 лет работы сотрудники компании провели более 1000 сделок с недвижимостью.
1. Продажа недвижимости. Наша задача — предоставить услуги так, чтобы клиент остался доволен. Мы подбираем варианты с оптимальным сочетанием цена-качество. Если вы собираетесь открыть магазин модной одежды, мы найдем самое проходное место, а если вы ищете жилье рядом с детским садом, мы предложим варианты квартир с теплым полом и уютной детской комнатой.
- Точно оцениваем стоимость недвижимости;
- Сотрудничаем с девелоперами на партнерских условиях;
- Предлагаем широкий выбор жилой и коммерческой недвижимости;
- Разрабатываем маркетинговую стратегию при продаже и аренде вашей недвижимости;
- Полностью сопровождаем клиента при подготовке документов для покупки и продажи квартиры;
- Предоставляем клиенту юридическую поддержку;
- Обеспечиваем конфиденциальность.
2. Ипотечное кредитование. Ипотечный центр Lekvi group помогает оформить ипотеку на жилую и нежилую недвижимость.
- Мы подберем банк, который предоставит наиболее выгодные условия для вас;
- Не берем предоплату. Клиент платит только при положительном решении;
- Работаем по принципу “одно окно”: помогаем вам со всеми этапами сделки — от выбора квартиры и выгодного ипотечного кредитования и до уплаты налогов.
3. Управление недвижимостью. Мы помогаем инвесторам стабильно получать доход. Занимаемся доверительным управлением, обслуживаем коммерческую и жилую недвижимость.
Как это работает:
- Мы разрабатываем план, чтобы недвижимость приносила максимальный доход;
- Клиент утверждает план или вносит свои коррективы;
- Мы сопровождаем сделку юридически;
- Оформляем доверенность, чтобы представлять интересы клиента и экономить его время;
- Контролируем использование недвижимости;
- Следим, чтобы клиент вовремя получал оплату за использование недвижимости;
- Составляем детальные отчеты о своей работе, чтобы наши отношения с клиентом были честными и прозрачными.
4. Бухгалтерские услуги и налоговые консультации. Предприниматели, физические и юридические лица обязаны регулярно отчитываться о своей деятельности, но они не всегда знают, как сделать это грамотно. Мы предоставляем комплексное бухгалтерское обслуживание и консультируем по вопросам налогообложения.
Обращайтесь к нам, если хотите:
- Получить полный спектр бухгалтерских услуг;
- Проконсультироваться по вопросам налогообложения;
- Сформировать налоговую политику компании;
- Подать налоговую декларацию;
- Грамотно вести налоговый учет;
- Оптимизировать налоги в соответствии с действующим законодательством.