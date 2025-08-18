Показать объекты на карте Показать объекты списком
Квартиры-студии в Чехии

1 объект найдено
Студия 1 комната в Яхимов, Чехия
Студия 1 комната
Яхимов, Чехия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 3
🏢 Общая информация о проекте Rezidence K Lanovce Локация: ул. K Lanovce, Яхимов, в …
$143,482
Realting.com
