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Жильё в Устецком крае, Чехия

okres Usti nad Labem
39
Усти-над-Лабой
39
okres Most
39
Мост
39
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95 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Мост, Чехия
Квартира 2 комнаты
Мост, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 49 м²
Предлагаем на продажу квартиру 2+1 с лоджией общей площадью 49 м2. Дом прошел полную ревитал…
$57,408
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Квартира 1 комната в okres Usti nad Labem, Чехия
Квартира 1 комната
okres Usti nad Labem, Чехия
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 34 м²
Предлагаем на продажу квартиру 1+1 в частной собственности, 34,20 м2 + 2 м2 кладовка Квартир…
$65,918
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Квартира 2 комнаты в okres Usti nad Labem, Чехия
Квартира 2 комнаты
okres Usti nad Labem, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 57 м²
2+1 57м2 на 2 этаже кирпичного дома в одном из самых привлекательных мест в Усти-над-Лабем н…
$118,837
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Квартира 3 комнаты в Мост, Чехия
Квартира 3 комнаты
Мост, Чехия
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 69 м²
We offer for sale a 3+1 apartment unit with a balcony with a total area of 69 m2. The house …
$82,701
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Квартира 2 комнаты в Теплице, Чехия
Квартира 2 комнаты
Теплице, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 70 м²
Продажа квартиры 2+1 70 м2 в городе Теплице. Квартира после ремонта, находится на 4 этаже, в…
$104,466
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Дом в Теплице, Чехия
Дом
Теплице, Чехия
Площадь 1 100 м²
Exciting Investment Opportunity: Historical Building Reconstruction in the Heart of Teplice …
$413,120
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Ness Wii Market
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Квартира 3 комнаты в Мост, Чехия
Квартира 3 комнаты
Мост, Чехия
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 55 м²
Предлагаем на продажу полностью отремонтированную квартиру в личной собственности. Планировк…
$65,493
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Квартира 3 комнаты в Мост, Чехия
Квартира 3 комнаты
Мост, Чехия
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 76 м²
квартира 3+1 76м2 на 2 этаже панельного дома после реконструкции Тихая и прибыльная часть го…
$56,931
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Квартира 2 комнаты в Теплице, Чехия
Квартира 2 комнаты
Теплице, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 62 м²
квартира 2+1 62м2 в кирпичном доме на 3 этаже Дом 2007г постройки, квартира после полной рек…
$105,572
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Квартира 3 комнаты в Теплице, Чехия
Квартира 3 комнаты
Теплице, Чехия
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 69 м²
Продается квартира 3+1, 69 m² в широком центре города Теплице 2ой этаж кирпичного дома Кварт…
$136,525
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Квартира 2 комнаты в Мост, Чехия
Квартира 2 комнаты
Мост, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 51 м²
квартира 2+1 51м2 на 6 этаже кирпичного дома с лифтом центр города, востребованный район ква…
$98,386
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Квартира 2 комнаты в okres Usti nad Labem, Чехия
Квартира 2 комнаты
okres Usti nad Labem, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 61 м²
Продается квартира 2+1 61 m² в самом центре города Усти над Лабем 7ой этаж панельного дома К…
$58,590
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Квартира 2 комнаты в okres Usti nad Labem, Чехия
Квартира 2 комнаты
okres Usti nad Labem, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 54 м²
квартира 2+1 54м2 на 2 этаже кирпичного дома Квартира прошла полную реконструкцию Дом после …
$103,913
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Квартира 3 комнаты в okres Usti nad Labem, Чехия
Квартира 3 комнаты
okres Usti nad Labem, Чехия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 46 м²
квартира 2+кк 46м2 на 2 этаже кирпичного дома + склеп + парковочное место во дворе Квартира …
$96,685
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Квартира 3 комнаты в okres Usti nad Labem, Чехия
Квартира 3 комнаты
okres Usti nad Labem, Чехия
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 73 м²
Квартира 3+1 73м2 после реконструкции 2016г на 6 этаже панельного дома Тихий, зеленый район …
$73,386
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Квартира 2 комнаты в okres Usti nad Labem, Чехия
Квартира 2 комнаты
okres Usti nad Labem, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 54 м²
квартира 2 + 1 и общей площадью 54,1 м2, расположенная на пятом этаже тихого кирпичного дома…
$115,818
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Квартира 2 комнаты в Мост, Чехия
Квартира 2 комнаты
Мост, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 55 м²
Предлагается к продаже квартира с ремонтом 2 + 1 на 2 этаже, включая арендатора, в квартире …
$69,091
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Квартира 1 комната в okres Usti nad Labem, Чехия
Квартира 1 комната
okres Usti nad Labem, Чехия
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 44 м²
полностью мебелированная квартира 1+1 44м2 на 11 этаже панельного дома Квартира после реконс…
$84,015
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Квартира 2 комнаты в Мост, Чехия
Квартира 2 комнаты
Мост, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 56 м²
Продается квартира 2+1 56 m² в центре города Мост. 3ий этаж кирпичного дома Квартира и дом п…
$58,590
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Квартира 1 комната в Мост, Чехия
Квартира 1 комната
Мост, Чехия
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 26 м²
apartment 1 + 1 26m2, which is located in a quiet part of the city of Most, on the 6th floor…
$37,850
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Квартира 3 комнаты в Мост, Чехия
Квартира 3 комнаты
Мост, Чехия
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 70 м²
квартира 3+1 70м2 на 4 этаже панельного дома с лифтом в квартире живут приличные, ответствен…
$59,567
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Квартира 3 комнаты в Мост, Чехия
Квартира 3 комнаты
Мост, Чехия
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 60 м²
квартира 3+1 60м2 на 3 этаже панельного дома квартира после полной реконструкции
$69,644
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Квартира 2 комнаты в Мост, Чехия
Квартира 2 комнаты
Мост, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 49 м²
Предлагаем к продаже квартиру, в которой в 2019 году сделан полный, удачный, дорогой ремонт.…
$66,535
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Квартира 1 комната в Мост, Чехия
Квартира 1 комната
Мост, Чехия
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 33 м²
1+1, улица Яворова, 34,3 м2, частная собственность. Это обновленный дом рядом с ТЦ Kahan. В …
$37,956
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Квартира 3 комнаты в okres Usti nad Labem, Чехия
Квартира 3 комнаты
okres Usti nad Labem, Чехия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 46 м²
квартира 2+кк 46м2 на 3 этаже кирпичного дома Квартира имеет долю в земельном участке за дом…
$71,302
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Квартира 4 комнаты в Теплице, Чехия
Квартира 4 комнаты
Теплице, Чехия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 95 м²
Продается двухэтажная квартира 3+kk 95 m² в широком центре города Теплице 4ый этаж кирпичног…
$165,267
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Квартира 3 комнаты в okres Usti nad Labem, Чехия
Квартира 3 комнаты
okres Usti nad Labem, Чехия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 50 м²
квартира 2+кк 50м2 на 2 этаже кирпичного дома Отопление и горячая вода обеспечивается газовы…
$69,091
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Квартира 2 комнаты в Мост, Чехия
Квартира 2 комнаты
Мост, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 58 м²
квартира 2+1 58м2 на 4 этаже кирпичного дома За последние годы в квартире была проведена пол…
$66,328
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Квартира 2 комнаты в Теплице, Чехия
Квартира 2 комнаты
Теплице, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 47 м²
квартира 2+1 47м2 на 2 этаже кирпичного дома с балконом в курортной зоне Отопление обеспечив…
$98,939
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Квартира 3 комнаты в Мост, Чехия
Квартира 3 комнаты
Мост, Чехия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 42 м²
We offer for sale a privately owned 2+kk apartment with an area of 42 m2, which is located o…
$43,761
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Типы недвижимости в Устецком крае

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Параметры недвижимости в Устецком крае, Чехия

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