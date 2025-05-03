Prestige Group - Риэлторское агентство в Праге

Об агентстве

Компания PRESTIGE GROUP - это в первую очередь люди. Главным приоритетом которых является помощь нашим клиентам.

Нам важно, что бы нас рекомендовали своим друзьям и близким. Для этого мы предельно честны с нашими клиентами и придерживаемся высоких стандартов качества нашей работы.



Ваш дом - наша забота.



Наша команда состоит из девяти профессионалов на рынке недвижимости в Чехии. Благодаря опытности команды мы обеспечиваем лучшие услуги в области аренды, продажи, управлении и финансировании. В нашем портфолио свыше 50 квартиры в управлении и более 120 довольных клиентов каждый год.



Мы гордимся тем, что изменили представление о риэлтерском сервисе и вам больше не стоит опасаться обманов, халатности и проблем с жильцами.



Мы всегда информируем вас обо всех изменениях и привлекаем новые технологии и методы ведения продаж.Благодаря качественным презентациям объектов и большому объему серверов мы получаем наибольшее количество кандидатов.