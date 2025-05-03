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Prestige Group - Риэлторское агентство в Праге

Чехия, Столица Прага
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2018
На платформе
На платформе
2 года 2 месяца
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Čeština, Français
Веб-сайт
Веб-сайт
prestigegroup.cz
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Об агентстве

Компания PRESTIGE GROUP - это в первую очередь люди. Главным приоритетом которых является помощь нашим клиентам. 
Нам важно, что бы нас рекомендовали своим друзьям и близким. Для этого мы предельно честны с нашими клиентами и придерживаемся высоких стандартов качества нашей работы.

Ваш дом - наша забота.

Наша команда состоит из девяти профессионалов на рынке недвижимости в Чехии. Благодаря опытности команды мы обеспечиваем лучшие услуги в области аренды, продажи, управлении и финансировании. В нашем портфолио свыше 50 квартиры в управлении и более 120 довольных клиентов каждый год.

Мы гордимся тем, что изменили представление о риэлтерском сервисе и вам больше не стоит опасаться обманов, халатности и проблем с жильцами.

Мы всегда информируем вас обо всех изменениях и привлекаем новые технологии и методы ведения продаж.Благодаря качественным презентациям объектов и большому объему серверов мы получаем наибольшее количество кандидатов.

Услуги

Аренда

  • Просмотр объекта с целью оценки и консультации 
  • Подготовка жилья к аренде
  • Проверка платежеспособности арендатора, подтверждения о доходах 
  • Оценка и консультация в подготовке жилья 
  • Профессиональная сьемка объекта, видео, 3D 
  • Мульти язычное описание
  • Публикация объекта на 5ти площадках
  • Составления документации юристом 
  • Подбор арендатора с учетом Ваших пожеланий
  • Видение переговоров между владельцем и арендатором
  • Перевод коммунальных платежей
  • Ведение арендатора по весь период аренды 
  • Подбор арендатора с учетом Ваших пожеланий

 

Продажа

  • Просмотр объекта и знакомство с нашим консультантом
  • Проведение оценки недвижимости
  • Подготовка стратегии продажи
  • Сбор все нужной документации к продажи жилья
  • Подготовка стратегии рекламирования
  • Профессиональная презентация и съемка объекта, видео просмотр, 3D
  • Проведение просмотров
  • Ведение переговоров с покупателем
  • Консультация с адвокатом, ипотечным брокером, бухгалтером
  • Подготовка документации для продажи недвижимости
  • Юридическая поддержка и оформления депозитного счета адвокатом (банком)
  • Проведение и подача всех нужных документов в кадастр недвижимости
  • Передача объекта
  • Перепись коммунальных платежей на нового собственника

 

Управление

  • Подбор и ведение арендаторов
  • Обеспечим ремонтные работы, уборку
  • Решение любых жилищных вопросов
  • Процесс заселения и выселения
  • Коммуникация с жилищным советом дома
  • Ведение и перерасчет коммунальных платежей
  • Обеспечим сохранность имущества

 

Финансирование

  • Консультация финансового брокера
  • Встреча с финансовым брокером
  • Сбор необходимых документов для финансирования
  • Обеспечение подачи документов в банк
  • Получение самых выгодных условий от банков
  • Оформление ипотеки
Время работы
Закрыто сейчас
Сейчас в компании: 14:21
(UTC+2:00, Europe/Prague)
Понедельник
09:00 - 18:00
Вторник
09:00 - 18:00
Среда
09:00 - 18:00
Четверг
09:00 - 18:00
Пятница
09:00 - 18:00
Суббота
Выходной
Воскресенье
Выходной
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