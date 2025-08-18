Показать объекты на карте Показать объекты списком
Коммерческое помещение 34 м² с арендатором и доходностью 4% — Яхимов, Чехия в Яхимов, Чехия
Коммерческое помещение 34 м² с арендатором и доходностью 4% — Яхимов, Чехия
Яхимов, Чехия
Площадь 34 м²
Количество этажей 1
Цена: 3450 000 чешских крон (≈ 101 471 Kč/м²) Адрес: улица K Lanovce, г. Яхимов Общая площ…
$164,258
