  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Протарас
  4. Жилая
  5. Вилла
  6. Бассейн

Виллы с бассейном в Протарасе, Кипр

Вилла в Паралимни, Кипр
Вилла
Паралимни, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 214 м²
IMPERIAL JADE VILLAS — Элитные пятикомнатные виллы с видом на море в Протарасе IMPERIAL J…
$1,68 млн
Вилла в Паралимни, Кипр
Вилла
Паралимни, Кипр
Количество спален 4
Площадь 191 м²
IMPERIAL JADE VILLAS — Роскошные четырёхкомнатные виллы у моря в Протарасе IMPERIAL JADE …
$754,318
