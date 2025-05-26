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Магазины в Протарасе, Кипр

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1 объект найдено
Магазин 400 м² в Паралимни, Кипр
Магазин 400 м²
Паралимни, Кипр
Площадь 400 м²
Продается Супермаркет в Лимассоле, включая все акции. Титул, лицензия. Оборот составляет бол…
$2,05 млн
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