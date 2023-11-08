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Жильё в Pano Akourdaleia, Кипр

1 объект найдено
Вилла 5 спален в Pano Akourdaleia, Кипр
Вилла 5 спален
Pano Akourdaleia, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 332 м²
Представление отличительного бунгало на щедром участке площадью 16 700 квадратных метров, ок…
€1,59 млн

Параметры недвижимости в Pano Akourdaleia, Кипр

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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