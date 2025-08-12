Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. муниципалитет Никосия
  4. Коммерческая
  5. Доходный дом

Доходные дома в муниципалитете Никосия, Кипр

коммерческая недвижимость
132
офисы
42
инвестиционная недвижимость
35
склады
8
Показать больше
Доходный дом Удалить
Очистить
1 объект найдено
Доходный дом 362 м² в Никосия, Кипр
Доходный дом 362 м²
Никосия, Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 362 м²
Это трехэтажное здание с четырьмя квартирами расположено в Каймакли, Никосия. Первый этаж со…
$407,841
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти