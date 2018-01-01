Новая резиденция в престижном районе, рядом с пляжем и центром Ларнаки, Кипр

Комплекссостоит из 7 роскошных вилл, окруженных обширными благоустроенными садами и впечатляющими переливными бассейнами, край которых сливается с горизонтом. Особняки расположены на холме, откуда открывается потрясающий вид Средиземного моря.
Элементы внешней архитектуры состоят из балконов и сложных объемов, бросающих вызов гравитации, превращая игру света и тени в хорошо организованное ландшафтное пространство. Основной вход на виллу расположен с северной стороны, когда сад, терраса, лужайка и бассейн обращены в сторону моря.
Расположение и объекты поблизости
Агиос Тихонас – это живописный городок в пригороде Лимассола, находящийся выше трассы Лимассол-Никосия. Этот заселенный район дарит своим жителям чарующий панорамный вид на море и легкий доступ к центру города. Агиос Тихонас - это идеальное место для такой роскошной недвижимости, чем и продолжает привлекать состоятельных людей, строящих здесь свои виллы и особняки.
Поблизости:
Спортивный центр Athlesis: 2,4 км
Кафе Baguette Corner: 2,7 км
Супермаркет Ayios Tychonas: 1,4 км
Таверна Ta Tria Alonia: 1,5 км
Таверна Agios Epiktitos: 2,2 км
Предлагаются виллы и таунхаусы с крытыми парковочными местами.
Возможно строительство бассейна.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится всего в 5 минутах от популярного песчаного пляжа и центра города, рядом с автомагистралью и полем для гольфа, в нескольких минутах ходьбы от супермаркета и кафе.
В комплексе есть: частная подземная парковка, охраняемый вход с воротами, общий бассейн, тренажерный зал, детская площадка, кладовые. На выбор покупателя есть 3-х и 4-х комнатные роскошные просторные апартаменты бизнес-класса, некоторые из них двухуровневые.
Особенности квартир
Пол с подогревом
Электрические жалюзи в спальнях
Современная система освещения
Расположение и объекты поблизости
Комплекс расположен в Агиос Тихонас, в 150 метрах от моря, рядом с отелем Посейдония в туристической зоне Лимассола.