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Новая резиденция в престижном районе, рядом с пляжем и центром Ларнаки, Кипр

Ларнака, Кипр
от
€355,000
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6
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О комплексе

Предлагаются апартаменты, занимающие весь этаж.

Пентхаус имеет террасу на крыше.

Расположение и объекты поблизости
  • Крупнейший парк Ларнаки - 3 минуты
  • Соленое озеро Ларнаки - 3 минуты
  • Центра Ларнаки - 4 минуты
  • Пляж Финикудес - 6 минут
  • Больница - 7 минут
  • Торговый центр - 8 минут
Местонахождение новостройки
Ларнака, Кипр

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Новая резиденция в престижном районе, рядом с пляжем и центром Ларнаки, Кипр
Ларнака, Кипр
от
€355,000
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