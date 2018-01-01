Четырёхкомнатная квартира в 500 метрах от пляжа и британской школы, Пафос, Кипр

Предлагаются просторные современные апартаменты с парковочными местами и помещениями для хранения.
Пентхаусы имеют сады на крыше и панорамные виды.
Окончание строительства - осень 2025 года.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в спокойном престижном районе, менее чем в 3 км от пляжей, удостоенных Голубого флага, рядом со школой и автомагистралью, в пешей доступности от супермаркета и торгового центра.
Предлагаются уютные апартаменты и элитные пентхаусы с парковочными местами и помещениями для хранения.
Пентхаусы имеют собственные террасы на крыше и бассейны.
Резиденция располагает бассейном и круглосуточным видеонаблюдением.
Окончание строительства - 1 квартал 2024 года.
Удобства и оснащение в доме
Полы с подогревом
Кондиционеры
Высокие потолки (3,15 м)
Кухонная мебель и сантехника известных брендов
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в 650 метрах от моря и в 800 метрах от пляжа Дасуди.
Предлагаются двухэтажные виллы с парковочными местами, садами на крыше и панорамным видом на море и горы.
Возможно строительство бассейна для каждого дома.
Удобства и оснащение в доме
Подготовка для установки центрального отопления и системы кондиционирования воздуха
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в престижном районе, в 9 минутах от центра Пафоса, пляжа и поля для гольфа.
Центр города - 1 км
Пляж - 5 км
Аэропорт - 15 км
Ресторан - 2 км
Супермаркет - 5 км
Школа - 7 км
Поле для гольфа - 10 км