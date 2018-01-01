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Четырёхкомнатная квартира в 500 метрах от пляжа и британской школы, Пафос, Кипр

Пафос, Кипр
от
€350,000
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6
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О комплексе

Закрытая резиденция располагает бассейном и крытой парковкой.

Окончание строительства - ноябрь 2024 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Система "умный дом"
  • Кондиционеры
  • Видеодомофон
  • Алюминиевые окна
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в престижном районе, рядом с Царскими гробницами.

  • Пляж - 500 метров
  • Аэропорт - 15 км
  • Школа - 400 метров
  • Центр города - 3 км
Местонахождение новостройки
Пафос, Кипр

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Четырёхкомнатная квартира в 500 метрах от пляжа и британской школы, Пафос, Кипр
Пафос, Кипр
от
€350,000
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