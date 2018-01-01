Новый комплекс вилл в 450 метрах от моря, Паралимни, Кипр

Предлагается вилла с бассейном 8 х 4 м, садом, панорамным видом на море, горы и Пафос.
Удобства и оснащение в доме
Двойные стеклопакеты
Центральное отопление
Подготовка для установки кондиционеров
Стенные шкафы
Солнечные панели
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в спокойном районе, в 10 минутах езды от Пафоса.
Школа - 2 км
Пляж - 3 км
Магазины - 2 км
Бары - 3 км
Рестораны - 4 км
Пафос - 5 км
Пейя - 5 км
Корал-Бэй - 5 км
Поле для гольфа - 5 км
Гавань - 5 км
Аэропорт Пафоса - 15 км
Аэропорт Ларнаки - 140 км
Современная резиденция состоит из 2 многоквартирных домов и 5 вилл, 4 из которых имеют собственные бассейны. На территории имеется общий бассейн.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом со всей необходимой инфраструктурой, включая торговый центр, рестораны и бары, в нескольких минутах езды от пляжа.
Торговый центр - 5 минут
Порт Пафоса - 6 минут
Царские гробницы - 7 минут
Больница - 5 минут
Международная школа - 8 минут
Автомагистраль - 6 минут
Пляж - 7 минут
Международный аэропорт Пафоса - 15 минут
Гольф-клуб - 20 минут
Резиденция располагает бассейнами, тренажерным залом, детской площадкой, садами на крыше и парковочными местами.
Окончание строительства - декабрь 2023 года.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в престижном районе, между городом Паралимни и песчаными пляжами, рядом со всей необходимой инфраструктурой.
Гавань - 5,6 км
Пляж - 5,6 км
Аэропорт - 61 км
Супермаркет - 500 метров
Ресторан - 500 метров