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Новый комплекс вилл в 450 метрах от моря, Паралимни, Кипр

Фамагуста, Кипр
от
€650,000
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12
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О комплексе

Предлагаются виллы с собственными бассейнами.

Резиденция располагает зеленой зоной.

Окончание строительства - 2025 год.

Удобства и оснащение в доме
  • Современная кухня
  • Мраморная лестница
  • Алюминиевые окна
  • Подготовка для установки сигнализации
  • Подготовка для установки акустической системы
Расположение и объекты поблизости
  • Аэропорт - 55 км
  • Пляж - 450 метров
  • Магазины - 400 метров
Местонахождение новостройки
Фамагуста, Кипр

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Новый комплекс вилл в 450 метрах от моря, Паралимни, Кипр
Фамагуста, Кипр
от
€650,000
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