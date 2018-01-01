Элитный комплекс вилл рядом со всей необходимой инфраструктурой, Пафос, Кипр

Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр

от €680,000

Предлагаются уютные апартаменты и элитные пентхаусы с парковочными местами и помещениями для хранения. Пентхаусы имеют собственные террасы на крыше и бассейны. Резиденция располагает бассейном и круглосуточным видеонаблюдением. Окончание строительства - 1 квартал 2024 года. Удобства и оснащение в доме Полы с подогревом Кондиционеры Высокие потолки (3,15 м) Кухонная мебель и сантехника известных брендов Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в 650 метрах от моря и в 800 метрах от пляжа Дасуди.