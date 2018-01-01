Элитный комплекс вилл рядом со всей необходимой инфраструктурой, Пафос, Кипр

Предлагаются виллы с панорамным видом на море, горы и окрестности.
Возможно строительство бассейна для каждого дома.
Окончание строительства - январь 2024 года.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в спокойном жилом районе, в 3 минутах от международной школы и в 10 минутах от порта Пафоса.
Центр города - 5 км
Пляж - 4 км
Аэропорт - 15 км
Ресторан - 500 метров
Супермаркет - 300 метров
Школа - 1,5 км
Поле для гольфа - 3 км
Новая гавань - 7 км
Предлагаются уютные апартаменты и элитные пентхаусы с парковочными местами и помещениями для хранения.
Пентхаусы имеют собственные террасы на крыше и бассейны.
Резиденция располагает бассейном и круглосуточным видеонаблюдением.
Окончание строительства - 1 квартал 2024 года.
Удобства и оснащение в доме
Полы с подогревом
Кондиционеры
Высокие потолки (3,15 м)
Кухонная мебель и сантехника известных брендов
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в 650 метрах от моря и в 800 метрах от пляжа Дасуди.
Предлагаются апартаменты и таунхаусы с живописными видами на море и горы, большими верандами и садами, парковочными местами.
Резиденция располагает бассейном и ухоженными садами.
Удобства и оснащение в доме
Двойные стеклопакеты
Подготовка для установки кондиционеров
Стенные шкафы
Солнечные панели
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом с Царскими гробницами и всей необходимой инфраструктурой, в пешей доступности от порта, в 2 минутах от моря.
Пейя - 10 км
Корал-Бэй - 10 км
Поле для гольфа - 5 км
Гавань - 2 км
Аэропорт Пафоса - 10 км
Аэропорт Ларнаки - 135 км