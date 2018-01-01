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Элитный комплекс вилл рядом со всей необходимой инфраструктурой, Пафос, Кипр

Пафос, Кипр
от
€660,000
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17
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О комплексе

Предлагаются двухэтажные виллы с парковочными местами и садами.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом со всей необходимой инфраструктурой, в нескольких минутах от 5-звездочных отелей.

  • Порт - 10 минут
  • Больница - 10 минут
  • Торговый центр - 8 минут
  • Частная школа - 2 минуты
  • Университет - 13 минут
  • Ресторан - 5 минут
  • Пекарня - 8 минут
  • Рынок - 4 минуты
Местонахождение новостройки
Пафос, Кипр

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Элитный комплекс вилл рядом со всей необходимой инфраструктурой, Пафос, Кипр
Пафос, Кипр
от
€660,000
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