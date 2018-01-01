Закрытая резиденция в 100 метрах от моря, Хлорака, Кипр

Nicosia, Турецкая Республика Северного Кипра

от €62,000

НОВЫЙ ПРОЕКТ НА ЛОНГ БИЧ В ИСКЕЛЕ 🔥 ‼️Запуск нового проекта: «ДАЙМОНД 2», это продолжение 5-звездочного комплекса «ДАЙМОНД» с прямыми видами на море в 250 м от пляжа и современными планировками квартир. 🌊 ТИПЫ ОБЪЕКТОВ: ▫️Квартиры-студии ▫️Квартиры 1+1 ▫️Квартиры 2+1 ▫️Квартиры 3+1 ▫️Пентхаусы ИНФРАСТРУКТУРА КОМПЛЕКСА «ДАЙМОНД»: ☑️ 5-звездочный отель с казино ☑️ Пляжный клуб Puero ☑️ Супермаркеты ☑️ Детский клуб ☑️ Самый большой бассейн «Punta Cana» на всем острове площадью 4000 м2 ☑️ Более 10 бассейнов на территории ☑️ Спортивные площадки ☑️ Кинотеатр под открытым небом ☑️ Аквапарк ☑️ Тренажерный зал ☑️ Салон красоты ☑️ СПА салон ☑️ Бассейн на крыше «Infinity pool» ☑️ Шаттл сервис ☑️ Велосипедные дорожки ☑️ Пешеходные дорожки И также инфраструктура проекта «ДАЙМОНД 2»: ☑️ Бассейны ☑️ Детская площадка ☑️ Большой супермаркет 💷 ЦЕНЫ: Квартиры-студии от 62 900 £ Квартиры 1+1 от 93 900 £ Квартиры 2+1 от 130 900 £ Квартиры 3+1 от 150 900 £ Точные цены будут в понедельник. ‼️ АКЦИЯ: Гарантированная аренда 2 года (комплект мебели и техники в подарок 🎁) 8% годовых за квартиру-студию и 1+1 7% годовых за квартиру 2+1 ГРАФИК ОПЛАТЫ: Депозит: 5% от стоимости квартиры 50% первоначальный взнос в течении 3 недель от даты депозита 50% равными частями до получения ключей (6 взносов) ‼️ Специально для Вас сейчас действует акция: 5% СКИДКА ДО 11 НОЯБРЯ 2022 от стоимости квартиры при раннем бронировании. И это еще не все! + 5% скидка при полной оплате за квартиру! СТАНДАРТНЫЙ ПЛАН ОПЛАТЫ: 5% депозит от стоимости квартиры 30% первоначальный взнос в течении 3 недель от даты депозита 70% равными частями до получения ключей (6 взносов) 🏁 Срок сдачи объекта: июнь 2026 г.!