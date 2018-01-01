Закрытая резиденция в 100 метрах от моря, Хлорака, Кипр

Предлагаются современные просторные виллы с инфинити-бассейнами, панорамными видами на море и горы, террасами и зонами барбекю, большими ухоженными каскадными садами.
Закрытая резиденция располагает видеонаблюдением, детской площадкой, пешеходной аллеей, зеленой зоной.
Окончание строительства - 2 квартал 2024 года.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом с заповедником на берегу реки, в 5 минутах езды от лучших песчаных пляжей Пафоса, в 15 минутах от города Пафос и в 30 минутах от международного аэропорта.
НОВЫЙ ПРОЕКТ НА ЛОНГ БИЧ В ИСКЕЛЕ 🔥
‼️Запуск нового проекта: «ДАЙМОНД 2»,
это продолжение 5-звездочного комплекса «ДАЙМОНД» с прямыми видами на море в 250 м от пляжа и современными планировками квартир. 🌊
ТИПЫ ОБЪЕКТОВ:
▫️Квартиры-студии
▫️Квартиры 1+1
▫️Квартиры 2+1
▫️Квартиры 3+1
▫️Пентхаусы
ИНФРАСТРУКТУРА КОМПЛЕКСА «ДАЙМОНД»:
☑️ 5-звездочный отель с казино
☑️ Пляжный клуб Puero
☑️ Супермаркеты
☑️ Детский клуб
☑️ Самый большой бассейн «Punta Cana» на всем острове площадью 4000 м2
☑️ Более 10 бассейнов на территории
☑️ Спортивные площадки
☑️ Кинотеатр под открытым небом
☑️ Аквапарк
☑️ Тренажерный зал
☑️ Салон красоты
☑️ СПА салон
☑️ Бассейн на крыше «Infinity pool»
☑️ Шаттл сервис
☑️ Велосипедные дорожки
☑️ Пешеходные дорожки
И также инфраструктура проекта «ДАЙМОНД 2»:
☑️ Бассейны
☑️ Детская площадка
☑️ Большой супермаркет
💷 ЦЕНЫ:
Квартиры-студии от 62 900 £
Квартиры 1+1 от 93 900 £
Квартиры 2+1 от 130 900 £
Квартиры 3+1 от 150 900 £
Точные цены будут в понедельник.
‼️ АКЦИЯ:
Гарантированная аренда 2 года (комплект мебели и техники в подарок 🎁)
8% годовых за квартиру-студию и 1+1
7% годовых за квартиру 2+1
ГРАФИК ОПЛАТЫ:
Депозит:
5% от стоимости квартиры
50% первоначальный взнос в течении 3 недель от даты депозита
50% равными частями до получения ключей (6 взносов)
‼️ Специально для Вас сейчас действует акция:
5% СКИДКА ДО 11 НОЯБРЯ 2022 от стоимости квартиры при раннем бронировании. И это еще не все!
+ 5% скидка при полной оплате за квартиру!
СТАНДАРТНЫЙ ПЛАН ОПЛАТЫ:
5% депозит от стоимости квартиры
30% первоначальный взнос в течении 3 недель от даты депозита
70% равными частями до получения ключей (6 взносов)
🏁 Срок сдачи объекта: июнь 2026 г.!
Предлагаются элитные виллы с бассейнами, открытыми террасами, садами на крыше и зонами барбекю.
Площадь земельных участков - от 341 м2 до 382 м2.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом с зеленым парком и всей необходимой инфраструктурой, включая магазины, рестораны и кафе, в нескольких минутах от пляжей.