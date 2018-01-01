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Закрытая резиденция в 100 метрах от моря, Хлорака, Кипр

Chloraka, Кипр
от
€1,75 млн
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14
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О комплексе

Предлагаются просторные виллы с бассейнами и панорамным видом на море.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом со всей необходимой инфраструктурой и Царскими гробницами.

Местонахождение новостройки
Chloraka, Кипр

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Закрытая резиденция в 100 метрах от моря, Хлорака, Кипр
Chloraka, Кипр
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€1,75 млн
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