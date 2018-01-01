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Элитная малоэтажная резиденция в Лимассоле, Кипр

Муниципалитет Germasogeia, Кипр
от
€635,000
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15
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О комплексе

Предлагаются апартаменты премиум класса:

  • 2 трехуровневых пентхауса с садами на крыше, парковочными местами и панорамным видом на город, горы и море.
  • 2 двухуровневых апартамента с парковочными местами, собственными садами и бассейнами.

Окончание строительства - лето 2024 года.

Особенности квартир

Пентхаус

Первый уровень: основная спальня с собственной ванной комнатой, две спальни с общей ванной комнатой.

Второй уровень: гостиная, кухня, гостевой туалет.

Третий уровень: терраса на крыше.

Апартаменты

Первый уровень: основная спальня с собственной ванной комнатой, две спальни с общей ванной комнатой.

Второй уровень: гостиная, кухня, гостевой туалет.

Удобства и оснащение в доме
  • Солнечные панели
  • Алюминиевые окна с двойными стеклопакетами
  • Система "умный дом"
  • Видеодомофон
  • Ламинат в спальнях
  • Кухонная мебель
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом с главной улицей и побережьем.

Местонахождение новостройки
Муниципалитет Germasogeia, Кипр

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Элитная малоэтажная резиденция в Лимассоле, Кипр
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
от
€635,000
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