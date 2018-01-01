Элитная малоэтажная резиденция в Лимассоле, Кипр

Предлагаются апартаменты премиум класса:
Окончание строительства - лето 2024 года.Особенности квартир
Пентхаус
Первый уровень: основная спальня с собственной ванной комнатой, две спальни с общей ванной комнатой.
Второй уровень: гостиная, кухня, гостевой туалет.
Третий уровень: терраса на крыше.
Апартаменты
Первый уровень: основная спальня с собственной ванной комнатой, две спальни с общей ванной комнатой.
Второй уровень: гостиная, кухня, гостевой туалет.Удобства и оснащение в доме
Недвижимость находится рядом с главной улицей и побережьем.