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Виллы с бассейном в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
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11 объектов найдено
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Вилла 3 спальни с бассейном
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
4
2
191 м²
1/2
Продается 2-этажная вилла площадью 191 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый этаж…
€860,400
Рекомендовать
Вилла 3 комнаты с бассейном, с крытой парковкой, с верандой
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
3
151 м²
Строящаяся трехкомнатная двухэтажная роскошная вилла на продажу в Агиа Текла - провинция Фам…
€465,000
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Вилла 6 спален с бассейном, с furnishings
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
7
4
500 м²
3
Продается 3-этажная вилла площадью 500 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из одной спа…
€1,20 млн
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Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с видом на город
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
7
4
600 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 600 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
€2,20 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с бассейном, с furnishings
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
4
2
152 м²
1
Продается 2-этажная вилла площадью 152 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый этаж…
€632,875
Рекомендовать
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
7
4
675 м²
3
Продается 3-этажная вилла площадью 675 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из одной спа…
€8,50 млн
Рекомендовать
Вилла 6 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на город
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
6
450 м²
1
Продается вилла площадью 450 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Из окон открывается в…
€2,25 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
6
3
600 м²
3
Продается 3-этажная вилла площадью 600 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из одной спа…
€1,60 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
6
4
350 м²
3
Продается 3-этажная вилла площадью 350 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из 2 спальных к…
€1,10 млн
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Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с furnishings
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
1
330 м²
1
Роскошная 5-спальная вилла с захватывающим видом на море, расположенная в приятном соседстве…
€2,50 млн
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Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
1
580 м²
1
Особенности проекта: Этот красивый отель расположен на холмах района Лайки в Лимассоле и име…
€1,48 млн
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Параметры недвижимости в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
с видом на море
с видом на горы
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