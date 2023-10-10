Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Жилая
  4. Муниципалитет Ознаменования Соседства

Жильё с бассейном в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр

квартиры
61
дома
26
15 объектов найдено
Вилла 3 спальни с бассейном в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Вилла 3 спальни с бассейном
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 191 м²
Этаж 1/2
Продается 2-этажная вилла площадью 191 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый этаж…
€860,400
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с теплыми полами в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с теплыми полами
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Комнаты 3
Площадь 126 м²
Продается в стадии строительства трехкомнатной квартиры в центре города - провинция Лимассол…
€579,324
Вилла 3 комнаты с бассейном, с крытой парковкой, с верандой в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Вилла 3 комнаты с бассейном, с крытой парковкой, с верандой
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Комнаты 3
Площадь 151 м²
Строящаяся трехкомнатная двухэтажная роскошная вилла на продажу в Агиа Текла - провинция Фам…
€465,000
Вилла 6 спален с бассейном, с furnishings в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Вилла 6 спален с бассейном, с furnishings
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 500 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 500 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из одной спа…
€1,20 млн
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с видом на город в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с видом на город
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 600 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
€2,20 млн
Вилла 3 спальни с бассейном, с furnishings в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Вилла 3 спальни с бассейном, с furnishings
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 152 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый этаж…
€632,875
Квартира 2 спальни с бассейном, с furnishings в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Квартира 2 спальни с бассейном, с furnishings
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 325 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 325 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€1,20 млн
Квартира 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Квартира 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 200 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на первом этаже и сос…
€900,000
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 675 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 675 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из одной спа…
€8,50 млн
Вилла 6 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на город в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Вилла 6 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на город
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Комнаты 6
Площадь 450 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 450 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Из окон открывается в…
€2,25 млн
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 600 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 600 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из одной спа…
€1,60 млн
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 350 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из 2 спальных к…
€1,10 млн
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с furnishings в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с furnishings
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Комнаты 1
Площадь 330 м²
Количество этажей 1
Роскошная 5-спальная вилла с захватывающим видом на море, расположенная в приятном соседстве…
€2,50 млн
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Комнаты 1
Площадь 580 м²
Количество этажей 1
Особенности проекта: Этот красивый отель расположен на холмах района Лайки в Лимассоле и име…
€1,48 млн
Квартира 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Квартира 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 179 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 179 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€545,000

Параметры недвижимости в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр

с видом на море
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти