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Жильё с видом на море в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр

квартиры
61
дома
26
21 объект найдено
Квартира 2 комнаты с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Квартира 2 комнаты с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Комнаты 2
Площадь 67 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 67 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на этаже и состоит из …
€210,000
Квартира 3 комнаты с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Квартира 3 комнаты с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Комнаты 3
Площадь 104 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 104 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на этаже и состоит из…
€310,000
Квартира 4 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Квартира 4 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 183 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 183 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€1,43 млн
Квартира 4 комнаты с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Квартира 4 комнаты с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Комнаты 4
Площадь 155 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 155 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на этаже и состоит из…
€620,000
Квартира 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Квартира 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 161 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 161 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€690,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 239 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 239 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый этаж…
€700,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 376 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 376 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из 2 спальных к…
€1,30 млн
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 273 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 273 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€860,000
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с видом на город в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с видом на город
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 600 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
€2,20 млн
Квартира 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Квартира 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 200 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на первом этаже и сос…
€900,000
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 675 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 675 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из одной спа…
€8,50 млн
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 171 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 171 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и со…
€561,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 199 м²
Этаж 3/4
Продается квартира площадью 199 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€355,000
Вилла 6 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на город в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Вилла 6 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на город
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Комнаты 6
Площадь 450 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 450 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Из окон открывается в…
€2,25 млн
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 100 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€370,000
Квартира 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Квартира 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Комнаты 1
Площадь 97 м²
Количество этажей 1
Новые апартаменты с современным дизайном на холме Айос Афанасиос, новом жилом районе с потря…
€370,000
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 600 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 600 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из одной спа…
€1,60 млн
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 350 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из 2 спальных к…
€1,10 млн
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с furnishings в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с furnishings
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Комнаты 1
Площадь 330 м²
Количество этажей 1
Роскошная 5-спальная вилла с захватывающим видом на море, расположенная в приятном соседстве…
€2,50 млн
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Комнаты 1
Площадь 580 м²
Количество этажей 1
Особенности проекта: Этот красивый отель расположен на холмах района Лайки в Лимассоле и име…
€1,48 млн
Квартира 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Квартира 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 179 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 179 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€545,000

Параметры недвижимости в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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