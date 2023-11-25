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Коммерческая недвижимость в Menogeia, Кипр

1 объект найдено
Коммерческая 1 комната в Menogeia, Кипр
Коммерческая 1 комната
Menogeia, Кипр
Комнаты 1
Площадь 95 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 95 кв.м В Ларнаке
€115,000
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