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Квартиры-студии с гаражом в Limassol Municipality, Кипр

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1 объект найдено
Студия в муниципалитет Лимасол, Кипр
Студия
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 50 м²
Montfield Apartments это современный жилой комплекс, идеально подходящий для комфортной жизн…
$281,332
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Параметры недвижимости в Limassol Municipality, Кипр

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