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Склады в Lakatameia Municipality, Кипр

Tseri
3
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4 объекта найдено
Склад 1 800 м² в Tseri, Кипр
Склад 1 800 м²
Tseri, Кипр
Площадь 1 800 м²
For Sale warehouse in Tseri with easy access to the motorway. 1800sqm cover area
$1,60 млн
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Склад 4 427 м² в Tseri, Кипр
Склад 4 427 м²
Tseri, Кипр
Площадь 4 427 м²
Warehouse within the industrial area of Tseri, Nicosia with easy access to the motorway. It…
$5,01 млн
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Склад 288 м² в Tseri, Кипр
Склад 288 м²
Tseri, Кипр
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 288 м²
Промышленный склад в Цери. Здание имеет крытый участок площадью 288 кв.м. Он построен в пред…
$833,741
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Склад 2 691 м² в Лакатамия, Кипр
Склад 2 691 м²
Лакатамия, Кипр
Площадь 2 691 м²
This is an incomplete industrial showroom with offices in the Tseri industrial area of Nicos…
$1,60 млн
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