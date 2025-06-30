Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Koinoteta Kissonergas
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Гараж

Квартиры с гаражом в Koinoteta Kissonergas, Кипр

пентхаусы
3
однокомнатные
10
двухкомнатные
24
трехкомнатные
21
Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 2 спальни в Киссонерга, Кипр
Квартира 2 спальни
Киссонерга, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Alureth Apartments это коллекция современных и стильных апартаментов на Кипре, предлагающая …
$325,508
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Koinoteta Kissonergas, Кипр

с садом
с террасой
с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти