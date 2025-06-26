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Пентхаусы с гаражом в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр

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1 объект найдено
Пентхаус в Агиос Тихонас, Кипр
Пентхаус
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 2
Площадь 217 м²
Maple Ridge Apartments - современный жилой комплекс, расположенный в новом районе Кипра, иде…
$883,522
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Параметры недвижимости в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр

с террасой
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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