Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Demos Polis Chrysochous
  4. Долгосрочная аренда
  5. Квартира
  6. Сад

Долгосрочная аренда квартир и апартаментов с садом в Demos Polis Chrysochous, Кипр

Квартира Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Квартира 5 спален в Аргака, Кипр
Квартира 5 спален
Аргака, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 400 м²
A Superb 5 Bedroom Villa for rent at Argaka Village. The property is located on an elevat…
$5,806
в месяц
Оставить заявку
Квартира 4 спальни в Криту Терра, Кипр
Квартира 4 спальни
Криту Терра, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Available for rent is a beautifully renovated detached house in the charming village of Krit…
$1,277
в месяц
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Demos Polis Chrysochous, Кипр

с видом на море