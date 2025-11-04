Показать объекты на карте Показать объекты списком
Долгосрочная аренда квартир в Demos Polis Chrysochous, Кипр

5 объектов найдено
Квартира 5 спален в Аргака, Кипр
Квартира 5 спален
Аргака, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 400 м²
A Superb 5 Bedroom Villa for rent at Argaka Village. The property is located on an elevat…
$5,806
в месяц
Оставить заявку
Квартира 4 спальни в Аргака, Кипр
Квартира 4 спальни
Аргака, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 650 м²
Available for rent is a spacious detached villa in the peaceful area of Argaka. This well-ma…
$4,064
в месяц
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Помос, Кипр
Квартира 3 спальни
Помос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
Enjoy the luxury of living right next to the beach. This charming detached house by the coa…
$1,510
в месяц
Оставить заявку
Квартира 4 спальни в Криту Терра, Кипр
Квартира 4 спальни
Криту Терра, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Available for rent is a beautifully renovated detached house in the charming village of Krit…
$1,277
в месяц
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Polis Chrysochous, Кипр
Квартира 3 спальни
Polis Chrysochous, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
This spacious and comfortable apartment is available for rent and offers ample space and con…
$987
в месяц
Оставить заявку
с садом
с видом на море