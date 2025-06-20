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Пентхаусы в Agia Eirini Lefkosia, Кипр

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1 объект найдено
Пентхаус в Agia Eirini Lefkosia, Кипр
Пентхаус
Agia Eirini Lefkosia, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 486 м²
Этаж 25/25
Высоко возвышаясь над гаванью, как с суши, так и с моря видны две башни, ставшие символом эт…
$10,40 млн
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Параметры недвижимости в Agia Eirini Lefkosia, Кипр

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