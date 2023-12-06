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Жильё в Opcina Zumberak, Хорватия

1 объект найдено
Дом 3 комнаты с балконом, с террасой, с подведенным электричеством в Tupcina, Хорватия
Дом 3 комнаты с балконом, с террасой, с подведенным электричеством
Tupcina, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 159 м²
Количество этажей 2
I25383 Горни Оштрк
€170,000
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Параметры недвижимости в Opcina Zumberak, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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