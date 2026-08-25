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Квартиры в Загребской жупания, Хорватия

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Велика-Горица
13
Самобор
4
Запрешич
4
Квартира Удалить
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25 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Запрешич, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Запрешич, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 1/2
I29027 Новая улица
$178 473
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Квартира 3 комнаты в Велика-Горица, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Велика-Горица, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 1/2
I26714 Nikole Tesle
$195 302
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Квартира 4 комнаты в Запрешич, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Запрешич, Хорватия
Число комнат 4
Площадь 177 м²
Этаж 3/3
I27137 Ulica Stanka Vraza
$293 634
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It Is RealtyIt Is Realty
Квартира 4 комнаты в Велика-Горица, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Велика-Горица, Хорватия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 119 м²
Этаж 1/2
I28268 Josipa Grdenića pl. Jarebičkog
$341 068
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Квартира 3 комнаты в Adamovec, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Adamovec, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 2/3
I26974 Zagrebačka
$161 644
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Квартира в Bregana, Хорватия
Квартира
Bregana, Хорватия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Этаж 2/3
I28901 Milana Langa
$99 644
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Квартира 3 комнаты в Велика-Горица, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Велика-Горица, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 2/2
I26716 Nikole Tesle
$195 302
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Квартира 4 комнаты в Велика-Горица, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Велика-Горица, Хорватия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 119 м²
Этаж 2/2
I28267 Josipa Grdenića pl. Jarebičkog
$341 068
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Квартира в Sulinec, Хорватия
Квартира
Sulinec, Хорватия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 1/2
I28909 Sajmišna ulica
$160 537
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Квартира 3 комнаты в Велика-Горица, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Велика-Горица, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 107 м²
Этаж 1/2
I28264 Josipa Grdenića pl. Jarebičkog
$313 202
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Квартира 3 комнаты в Велика-Горица, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Велика-Горица, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Этаж 1/2
I26717 Nikole Tesle
$193 132
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Квартира 3 комнаты в Велика-Горица, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Велика-Горица, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Этаж 2/2
I26719 Nikole Tesle
$192 589
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Квартира 3 комнаты в Strmec, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Strmec, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 107 м²
Количество этажей 2
I29180 Ulica sviba
$326 610
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Квартира 4 комнаты в Hrastina Samoborska, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Hrastina Samoborska, Хорватия
Число комнат 4
Площадь 85 м²
Этаж 2/2
I23961 Франьина Улица
$226 753
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Квартира 4 комнаты в Дуго-Село, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Дуго-Село, Хорватия
Число комнат 4
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
I27932 Puhovska
$211 909
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Квартира 4 комнаты в Велика-Горица, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Велика-Горица, Хорватия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 2/2
I28266 Josipa Grdenića pl. Jarebičkog
$351 666
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Квартира 4 комнаты в Запрешич, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Запрешич, Хорватия
Число комнат 4
Площадь 123 м²
Количество этажей 1
I25545 Kalamirova
$299 596
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Квартира 4 комнаты в Велика-Горица, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Велика-Горица, Хорватия
Число комнат 4
Площадь 104 м²
Этаж 4/5
I25697 Andrije Kačića Miošića
$314 432
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Квартира 3 комнаты в Велика-Горица, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Велика-Горица, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 3/4
I28066 Antuna Gustava Matoša
$143 820
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Квартира 3 комнаты в Самобор, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Самобор, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Количество этажей 2
I24669 Ulica Zlatka Price
$253 020
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Квартира 3 комнаты в Запрешич, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Запрешич, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/7
I27391 Drage Švajcara
$186 002
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Квартира 6 комнат в Велика-Горица, Хорватия
Квартира 6 комнат
Велика-Горица, Хорватия
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 187 м²
www.biliskov.com  ID: 13900 Велика Горица, Центр Роскошный шестикомнатный пентхаус НКП 187…
Цена по запросу
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Квартира 5 комнат в Велика-Горица, Хорватия
Квартира 5 комнат
Велика-Горица, Хорватия
Число комнат 5
Площадь 105 м²
Этаж 2/5
I25696 Andrije Kačića Miošića
$314 432
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Квартира 4 комнаты в Hrastina Samoborska, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Hrastina Samoborska, Хорватия
Число комнат 4
Площадь 85 м²
Этаж 1/2
I23962 Франьина Улица
$226 753
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Квартира 4 комнаты в Велика-Горица, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Велика-Горица, Хорватия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 1/2
I28265 Josipa Grdenića pl. Jarebičkog
$351 666
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Параметры недвижимости в Загребской жупания, Хорватия

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