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Жилье в Биограде-на-Мору, Хорватия

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6 объектов найдено
Вилла в Биоград-на-Мору, Хорватия
Вилла
Биоград-на-Мору, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Замечательная двухквартирная вилла с бассейном в Биограде-на-Мору всего в 400 метрах от пляж…
$1,15 млн
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Вилла в Биоград-на-Мору, Хорватия
Вилла
Биоград-на-Мору, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 280 м²
Единственный объект недвижимости на первой линии моря с оливковой рощей в абсолютно уединенн…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Биоград-на-Мору, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Биоград-на-Мору, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Этаж 2/2
Two-Bedroom Apartment with Terrace, 59 m², Biograd On the second floor of a newer building, …
$213,681
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Квартира 2 комнаты в Биоград-на-Мору, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Биоград-на-Мору, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Количество этажей 2
New construction, two-room apartment with garden 81.51 m2, Biograd na Moru, Zadar A two-room…
$261,288
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Квартира 2 комнаты в Биоград-на-Мору, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Биоград-на-Мору, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 2/2
New construction, two-room apartment 76.94 m2, Biograd na Moru, Zadar On the second floor of…
$220,324
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Дом 5 комнат в Биоград-на-Мору, Хорватия
Дом 5 комнат
Биоград-на-Мору, Хорватия
Число комнат 5
Площадь 222 м²
Количество этажей 2
В центре Биограда находится жилой дом с 3 квартирами с одной спальней, 2 квартирами-студио и…
$519,872
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