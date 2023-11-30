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Жильё в Биоград-на-Мору, Хорватия

квартиры
8
10 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Биоград-на-Мору, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Биоград-на-Мору, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
€459,837
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Квартира 3 комнаты в Биоград-на-Мору, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Биоград-на-Мору, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Sveti Filip i Jakov, two-room apartment with a total net area of ​​71.76 m2, in a tourist co…
€401,878
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Квартира 2 комнаты в Биоград-на-Мору, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Биоград-на-Мору, Хорватия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Sveti Filip i Jakov, one-room apartment with a total net area of ​​46.27 m2, in a tourist co…
€247,523
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Квартира 4 комнаты в Биоград-на-Мору, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Биоград-на-Мору, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Sveti Filip i Jakov, two-room apartment with a total net area of ​​101.90 m2, in a tourist c…
€545,138
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Квартира 2 комнаты в Биоград-на-Мору, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Биоград-на-Мору, Хорватия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Sveti Filip i Jakov, one-bedroom apartment with a total net area of ​​48.86 m2, in a tourist…
€249,179
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Квартира 2 комнаты в Биоград-на-Мору, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Биоград-на-Мору, Хорватия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
€233,791
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Квартира 2 комнаты в Биоград-на-Мору, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Биоград-на-Мору, Хорватия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Sveti Filip i Jakov, two-room apartment with a total net area of ​​62.83 m2, in a tourist co…
€351,853
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Дом 4 ванных с видом на море, с парковка в Биоград-на-Мору, Хорватия
Дом 4 ванных с видом на море, с парковка
Биоград-на-Мору, Хорватия
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 343 м²
Количество этажей 2
ZADAR, SURROUNDINGS - apartment villa with sea view In the vicinity of Zadar, at a distanc…
€1,30 млн
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Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Квартира 2 комнаты с террасой, с Ownership document в Биоград-на-Мору, Хорватия
Квартира 2 комнаты с террасой, с Ownership document
Биоград-на-Мору, Хорватия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 2/2
Новостройка, двухкомнатная квартира 76,94 м2, Биоград на Мору, Задар На втором этаже недавно…
€199,000
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Дом 5 комнат с террасой, с подведенным электричеством, с Ownership document в Биоград-на-Мору, Хорватия
Дом 5 комнат с террасой, с подведенным электричеством, с Ownership document
Биоград-на-Мору, Хорватия
Комнаты 5
Площадь 222 м²
Количество этажей 2
В центре Биограда находится жилой дом с 3 квартирами с одной спальней, 2 квартирами-студио и…
€470,000
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