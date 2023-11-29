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Коммерческая недвижимость в Приморско-Горанская жупания, Хорватия

отели
4
7 объектов найдено
ОТЕЛЬ В ЦРИКВЕНИЦЕ, ХОРВАТИЯ в Selce, Хорватия
ОТЕЛЬ В ЦРИКВЕНИЦЕ, ХОРВАТИЯ
Selce, Хорватия
Комнаты 93
Продаётся 3* отель недалеко от Цриквеницы, Хорватия. Этот полностью кондиционированный от…
€4,90 млн
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Velesdar Real Estate
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НОВЫЙ ОТЕЛЬ В ХОРВАТИИ, ОПАТИЯ в Icici, Хорватия
НОВЫЙ ОТЕЛЬ В ХОРВАТИИ, ОПАТИЯ
Icici, Хорватия
Площадь 2 500 м²
Продаётся бутик-отель в районе Опатии, рядом с городским пляжем и городским рынком, к которо…
€9,00 млн
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Velesdar Real Estate
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ИНВЕСТИЦИЯ ОСТРОВ КРК, СТРОИТЕЛЬСТВО 25 КВАРТИР в Mjesni odbor Poganka - Sveti Anton, Хорватия
ИНВЕСТИЦИЯ ОСТРОВ КРК, СТРОИТЕЛЬСТВО 25 КВАРТИР
Mjesni odbor Poganka - Sveti Anton, Хорватия
Площадь 1 746 м²
Продаётся инвестиционная земля со строительным разрешением, остров Крк Хорватия под строител…
€1,79 млн
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Velesdar Real Estate
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Коммерческая 7 спален в Veprinac, Хорватия
Коммерческая 7 спален
Veprinac, Хорватия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 758 м²
€4,00 млн
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Отель 50 комнат с балконом, с мебелью, с лифтом в Цриквеница, Хорватия
Отель 50 комнат с балконом, с мебелью, с лифтом
Цриквеница, Хорватия
Комнаты 50
Продается отель 4*, расположенный на берегу возле моря недалеко от Цриквеницы. Отель построе…
€8,00 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
Отель 1 комната в Бакар, Хорватия
Отель 1 комната
Бакар, Хорватия
Комнаты 1
Площадь 420 м²
Бакар, уникальный участок под застройку общей площадью 2900 м2 с объектом под реновацию, в ц…
Цена по запросу
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Ресторан, кафе 10 комнат в Supetarska Draga, Хорватия
Ресторан, кафе 10 комнат
Supetarska Draga, Хорватия
Комнаты 10
Площадь 865 м²
Rab Бизнес здание первого ряда до моря 865 м2 с двором 2245 м2. Он был построен в 1984 год…
€800,000
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