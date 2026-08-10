Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. Приморско-Горанская жупания
  4. Коммерческая

Коммерческая недвижимость в Приморско-Горанской жупания, Хорватия

;
Риека
9
Город Опатия
27
Opcina Omisalj
27
Grad Crikvenica
18
Показать больше
117 объектов найдено
Отель 700 м² в Город Опатия, Хорватия
Отель 700 м²
Город Опатия, Хорватия
Площадь 700 м²
Многоквартирный дом 700 м2 с бассейном + 6000 м2 земли с проектом оздоровительного курорта н…
$4,23 млн
Оставить заявку
Отель 3 000 м² в Город Опатия, Хорватия
Отель 3 000 м²
Город Опатия, Хорватия
Площадь 3 000 м²
Возможность рассрочки платежа в течение 2 лет - специальное предложение Продавца! Великолепн…
$12,69 млн
Оставить заявку
Отель 5 369 м² в Риека, Хорватия
Отель 5 369 м²
Риека, Хорватия
Количество спален 60
Кол-во ванных комнат 60
Площадь 5 369 м²
Цена снизилась с 10 млн евро до 8 млн евро! Великолепный отель ПЕРВОЙ ЛИНИИ моря на берегу м…
$9,23 млн
Оставить заявку
TekceTekce
Отель 750 м² в Риека, Хорватия
Отель 750 м²
Риека, Хорватия
Количество спален 15
Кол-во ванных комнат 15
Площадь 750 м²
Незавершенный хостел в Кралевице на продажу: первоклассная инвестиционная возможность с пано…
$684,396
Оставить заявку
Отель 370 м² в Opcina Matulji, Хорватия
Отель 370 м²
Opcina Matulji, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 370 м²
Недвижимость с проблемами! Старая цена была 975 000 евро, новая цена 925 000 евро!Просторный…
$1,06 млн
Оставить заявку
Отель 960 м² в Город Опатия, Хорватия
Отель 960 м²
Город Опатия, Хорватия
Количество спален 11
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 960 м²
Продается апарт-дом в Ловране, Опатийская ривьера, в 300 метрах от моря! Он предлагает 6 ква…
$1,89 млн
Оставить заявку
Отель 370 м² в Dramalj, Хорватия
Отель 370 м²
Dramalj, Хорватия
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 370 м²
Вилла с впечатляющим видом на море и бассейном около 1 км от пляжа! Общая площадь 370 кв.м. …
$2,40 млн
Оставить заявку
Коммерческое помещение 274 м² в Цриквеница, Хорватия
Коммерческое помещение 274 м²
Цриквеница, Хорватия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 274 м²
$865,072
Оставить заявку
Коммерческое помещение 1 258 м² в Martinscica, Хорватия
Коммерческое помещение 1 258 м²
Martinscica, Хорватия
Кол-во ванных комнат 31
Площадь 1 258 м²
$5,59 млн
Оставить заявку
Отель 170 м² в Город Опатия, Хорватия
Отель 170 м²
Город Опатия, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 170 м²
Первый этаж с садом и прекрасным видом на море на продажу в Волоско всего в 300 метрах от мо…
Цена по запросу
Оставить заявку
Отель 700 м² в Город Опатия, Хорватия
Отель 700 м²
Город Опатия, Хорватия
Площадь 700 м²
Уникальная возможность в Ловране! Жилой дом 700м2 с бассейном + 6000м2 земли с проектом оздо…
$4,23 млн
Оставить заявку
Отель 390 м² в Veprinac, Хорватия
Отель 390 м²
Veprinac, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 390 м²
Апарт-дом с 6 квартирами на продажу в Вепринаце! Красивый вид из верхних квартир. Полностью …
$661,929
Оставить заявку
Отель 255 м² в Омишаль, Хорватия
Отель 255 м²
Омишаль, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 255 м²
Мини-отель из 3-х пристроенных домиков с одним бассейном в тихом месте на острове Крк. Это ж…
$1,37 млн
Оставить заявку
Отель 800 м² в Цриквеница, Хорватия
Отель 800 м²
Цриквеница, Хорватия
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 800 м²
Великолепный жилой дом площадью 800м2, второй ряд от моря на территории 2000м2 в районе Црик…
Цена по запросу
Оставить заявку
Отель 610 м² в Цриквеница, Хорватия
Отель 610 м²
Цриквеница, Хорватия
Площадь 610 м²
Туристическая недвижимость с несколькими квартирами и фантастическим видом на море в районе …
$1,21 млн
Оставить заявку
Отель 400 м² в Selce, Хорватия
Отель 400 м²
Selce, Хорватия
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 400 м²
Апарт-отель с прекрасным видом на море в Сельце ок. 200 метров от моря! Общая площадь соста…
$980,709
Оставить заявку
Отель 763 м² в Барбат, Хорватия
Отель 763 м²
Барбат, Хорватия
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 763 м²
Этот впечатляющий прибрежный участок на острове Раб предлагает невероятно редкую инвестицион…
$2,18 млн
Оставить заявку
Отель 500 м² в Омишаль, Хорватия
Отель 500 м²
Омишаль, Хорватия
Количество спален 13
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 500 м²
Гостевой дом с 7 апартаментами в Добрине на полуострове Крк! На самом деле это двухквартирны…
$591,581
Оставить заявку
Отель 420 м² в Icici, Хорватия
Отель 420 м²
Icici, Хорватия
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 420 м²
Дом в Ичичи всего в 200 метрах от моря под ремонт. Общая площадь 420 кв.м. Земельный участок…
$1,71 млн
Оставить заявку
Отель 495 м² в Opcina Matulji, Хорватия
Отель 495 м²
Opcina Matulji, Хорватия
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 495 м²
Дом с налаженным туристическим арендным бизнесом в Матульи над Опатией! Расположенный недале…
$1,43 млн
Оставить заявку
Отель 210 м² в Омишаль, Хорватия
Отель 210 м²
Омишаль, Хорватия
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 210 м²
Дом в Пунате с 5 квартирами, первая линия к морю!Расположенный в первой линии к морю в тихой…
$1,14 млн
Оставить заявку
Отель 300 м² в Омишаль, Хорватия
Отель 300 м²
Омишаль, Хорватия
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 300 м²
Отремонтированный гостевой дом с 5 апартаментами недалеко от моря в Малинске, всего в 100-15…
$1,09 млн
Оставить заявку
Отель 627 м² в Омишаль, Хорватия
Отель 627 м²
Омишаль, Хорватия
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 627 м²
Уникальная туристическая собственность, расположенная на первой линии к морю, теперь доступн…
$5,94 млн
Оставить заявку
Отель 600 м² в Нови-Винодолски, Хорватия
Отель 600 м²
Нови-Винодолски, Хорватия
Количество спален 19
Кол-во ванных комнат 15
Площадь 600 м²
Цена упала с 4 500 000 евро, новая цена - 3 500 000 евро!Прекрасный новый отель на первой ли…
$4,00 млн
Оставить заявку
Отель 364 м² в Цриквеница, Хорватия
Отель 364 м²
Цриквеница, Хорватия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 364 м²
Замечательная туристическая недвижимость с 7 апартаментами в Ядраново, Цриквеница, с видом н…
$594,134
Оставить заявку
Отель 600 м² в Омишаль, Хорватия
Отель 600 м²
Омишаль, Хорватия
Количество спален 18
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 600 м²
Малинска: идеальная инвестиционная недвижимость для туризма на острове Крк! Эта просторная н…
$743,373
Оставить заявку
Отель 180 м² в Омишаль, Хорватия
Отель 180 м²
Омишаль, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 180 м²
Этот 4-звездочный бутик-отель расположен в самом сердце старого города Крк, всего в 20 метра…
$1,37 млн
Оставить заявку
Отель 600 м² в Город Опатия, Хорватия
Отель 600 м²
Город Опатия, Хорватия
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 600 м²
Солидная туристическая недвижимость из 4 квартир в Ловране всего в 200 метрах от моря! Общая…
$2,88 млн
Оставить заявку
Отель 1 000 м² в Veprinac, Хорватия
Отель 1 000 м²
Veprinac, Хорватия
Количество спален 11
Кол-во ванных комнат 12
Площадь 1 000 м²
Цена снизилась с 1 660 000 евро до 1 400 000 евро! Роскошный гостевой дом над Опатией в Вепр…
$1,66 млн
Оставить заявку
Отель 160 м² в Малинска, Хорватия
Отель 160 м²
Малинска, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 160 м²
Дом из трёх квартир в Малинске, остров Крк, в 1,5 км от моря! Общая площадь 160 кв.м. Земель…
$648,501
Оставить заявку

Типы недвижимости в Приморско-Горанской жупания

отели
инвестиционная недвижимость
Realting.com
Перейти