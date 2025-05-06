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Квартиры с гаражом в Opcina Okrug, Хорватия

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3 объекта найдено
Квартира 3 спальни в Okrug Gornji, Хорватия
Квартира 3 спальни
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 3/3
Мы продаем роскошную меблированную квартиру-пентхаус на третьем этаже в Округе Горни, остров…
$366,191
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Nekretnine Larus
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English, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Crnogorski
Квартира 3 спальни в Okrug Gornji, Хорватия
Квартира 3 спальни
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Этаж 1
Продаем квартиру на первом этаже дома с собственным бассейном, в 300 метрах от моря и пляжа,…
$380,589
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Nekretnine Larus
Языки общения
English, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Crnogorski
Квартира 3 спальни в Okrug Gornji, Хорватия
Квартира 3 спальни
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 3/1
Продаем квартиру на первом этаже дома с гаражом и парковочным местом, в 300 метрах от моря и…
$344,435
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Агентство
Nekretnine Larus
Языки общения
English, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Crnogorski
Realting.com
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Параметры недвижимости в Opcina Okrug, Хорватия

с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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