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Пентхаусы в Opcina Okrug, Хорватия

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16 объектов найдено
Пентхаус в Okrug Gornji, Хорватия
Пентхаус
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 161 м²
Этаж 2
Продаётся пентхаус S9 с террасой на крыше, расположенный на втором этаже нового дома в Округ…
$581 499
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Пентхаус в Okrug Gornji, Хорватия
Пентхаус
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2
Продаётся пентхаус S6 с террасой на крыше, расположенный на втором этаже нового дома в Округ…
$582 655
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Пентхаус в Okrug Gornji, Хорватия
Пентхаус
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Продаётся пентхаус S5 на втором этаже, в 200 метрах от моря и пляжа, в районе Округ Горни, о…
$348 362
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It Is RealtyIt Is Realty
Пентхаус в Okrug Gornji, Хорватия
Пентхаус
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Продается пентхаус с террасой на крыше S13 на третьем этаже в новом проекте в районе Округ Г…
$527 270
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Пентхаус в Okrug Gornji, Хорватия
Пентхаус
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Продается пентхаус-квартира S8 с террасой на крыше, расположенная на третьем этаже нового зд…
$585 856
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Пентхаус в Okrug Gornji, Хорватия
Пентхаус
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 3
Мы продаем несколько квартир в новом проекте в районе Округ Горни, остров Чиово, южная ориен…
$605 472
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Пентхаус в Okrug Gornji, Хорватия
Пентхаус
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Мы продаем роскошный пентхаус S3 на втором этаже с террасой на крыше в городской вилле Okrug…
$736 064
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Пентхаус в Okrug Gornji, Хорватия
Пентхаус
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Продаётся пентхаус S6 с террасой на крыше, расположенный на втором этаже нового дома в Округ…
$440 487
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Пентхаус в Okrug Gornji, Хорватия
Пентхаус
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 2/2
Роскошный пентхаус с террасой на крыше S3 Мы продаем роскошную квартиру-пентхаус S3 с тер…
$629 216
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Пентхаус в Okrug Gornji, Хорватия
Пентхаус
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/2
Продаем пентхаус S5 на втором этаже с террасой на крыше, панорамным видом, общим бассейном, …
$250 806
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Пентхаус в Okrug Gornji, Хорватия
Пентхаус
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 3/3
Продаем пентхаус S8 на втором этаже с террасой на крыше, Округ Горни, остров Чиово. Здани…
$382 940
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Пентхаус в Okrug Gornji, Хорватия
Пентхаус
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 3/3
Продается пентхаус с террасой на крыше на третьем этаже S10 в новом здании в Округе Горни, Ч…
$469 219
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Пентхаус в Okrug Gornji, Хорватия
Пентхаус
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 3/3
Мы продаем пентхаус с террасой на крыше, S8, расположенный в 250 метрах от моря и пляжа в Ок…
$521 872
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Пентхаус в Okrug Gornji, Хорватия
Пентхаус
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 3/3
Продаем пентхаус с террасой на крыше, S7, расположенный в 250 метрах от моря и пляжа в Округ…
$560 244
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Пентхаус в Okrug Gornji, Хорватия
Пентхаус
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 3/3
Продаем пентхаус S7 с террасой на крыше, третий этаж, Округ Горни на острове Чиово, в 350 ме…
$404 577
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Пентхаус в Okrug Gornji, Хорватия
Пентхаус
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 3/3
Продаем пентхаус S7 на втором этаже с террасой на крыше, Округ Горни, остров Чиово. Здани…
$482 609
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Параметры недвижимости в Opcina Okrug, Хорватия

с гаражом
с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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