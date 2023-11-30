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Пентхаусы в Opcina Okrug, Хорватия

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1 объект найдено
Пентхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Okrug Gornji, Хорватия
Пентхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Okrug Gornji, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Продается роскошный пентхаус, расположенный в строящемся доме на южной стороне острова Чиово…
€600,000
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Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
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Параметры недвижимости в Opcina Okrug, Хорватия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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