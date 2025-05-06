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Квартиры с террасой в Opcina Okrug, Хорватия

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24 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Okrug Gornji, Хорватия
Квартира 2 спальни
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 1/2
Продаем квартиру S4 на первом этаже нового дома в Округе Горни, в отличном месте в 150 метра…
$282,490
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Квартира 2 спальни в Okrug Gornji, Хорватия
Квартира 2 спальни
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 3/3
Продаем пентхаус S8 с террасой на крыше, третий этаж, Округ Горни на острове Чиово, в 350 ме…
$314,895
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Пентхаус в Okrug Gornji, Хорватия
Пентхаус
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 3/3
Продаем пентхаус S8 на втором этаже с террасой на крыше, Округ Горни, остров Чиово. Здани…
$382,940
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Квартира 2 спальни в Okrug Gornji, Хорватия
Квартира 2 спальни
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/2
Мы продаем пентхаус с террасой на крыше, на втором этаже нового здания в Округе Горни, в пре…
$407,196
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Квартира 2 комнаты в Okrug Gornji, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Okrug Gornji, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1/3
New Building ČIOVO/TROGIR, Apartment S7 – 69.75m2 This modern apartment in a new building on…
$240,252
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Квартира 3 спальни в Okrug Gornji, Хорватия
Квартира 3 спальни
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 3/3
Мы продаем роскошную меблированную квартиру-пентхаус на третьем этаже в Округе Горни, остров…
$366,191
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Квартира 3 спальни в Okrug Gornji, Хорватия
Квартира 3 спальни
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 333 м²
Роскошные апартаменты S1 на первом этаже, частный бассейн Продаем роскошную квартиру S1 н…
$495,892
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Квартира 2 комнаты в Okrug Gornji, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Okrug Gornji, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 2/2
Apartment with sea view, S5, 70 m2, terrace 20 m2, Okrug Gornji, Čiovo In a completely peace…
$407,433
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Пентхаус в Okrug Gornji, Хорватия
Пентхаус
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 3/3
Продается пентхаус с террасой на крыше на третьем этаже S10 в новом здании в Округе Горни, Ч…
$469,219
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Квартира 3 комнаты в Okrug Gornji, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Okrug Gornji, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 152 м²
Этаж 2/3
New Building ČIOVO/TROGIR, Penthouse S11 – 151.93m2 This modern penthouse in a new building …
$642,149
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Квартира 2 комнаты в Okrug Gornji, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Okrug Gornji, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 3
New Building ČIOVO/TROGIR, Apartment S4 – 69.75m2 This modern apartment in a new building on…
$235,824
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Квартира 2 спальни в Okrug Gornji, Хорватия
Квартира 2 спальни
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 3
Квартира в новом доме S1, первый этаж, Округ Горни, 200 м от моря и пляжа Продается кварт…
$269,980
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Пентхаус в Okrug Gornji, Хорватия
Пентхаус
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 2/2
Роскошный пентхаус с террасой на крыше S3 Мы продаем роскошную квартиру-пентхаус S3 с тер…
$584,051
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Квартира 3 комнаты в Okrug Gornji, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Okrug Gornji, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 104 м²
Этаж 2/3
New Building ČIOVO/TROGIR, Penthouse S10 – 104m2 This modern penthouse in a new building on …
$476,076
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Квартира 3 спальни в Okrug Gornji, Хорватия
Квартира 3 спальни
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Этаж 1
Продаем квартиру на первом этаже дома с собственным бассейном, в 300 метрах от моря и пляжа,…
$380,589
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Пентхаус в Okrug Gornji, Хорватия
Пентхаус
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 3/3
Мы продаем пентхаус с террасой на крыше, S8, расположенный в 250 метрах от моря и пляжа в Ок…
$521,872
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Квартира 2 спальни в Okrug Gornji, Хорватия
Квартира 2 спальни
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Продаем квартиру S3 на первом этаже, в 250 метрах от моря и пляжа, Округ Горни, остров Чиово…
$241,304
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Квартира 2 спальни в Okrug Gornji, Хорватия
Квартира 2 спальни
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Продаем квартиру S1 на первом этаже нового дома с собственным бассейном, в 250 метрах от мор…
$351,271
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Квартира 3 спальни в Okrug Gornji, Хорватия
Квартира 3 спальни
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 4
Продаем квартиру S2 на первом этаже с садом, лифтом, бассейном, в исключительном месте в 100…
$408,042
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Квартира 1 спальня в Okrug Gornji, Хорватия
Квартира 1 спальня
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
Мы выступаем посредниками при продаже квартиры S2 с садом на первом этаже нового здания в Ок…
$176,171
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Квартира 3 спальни в Okrug Gornji, Хорватия
Квартира 3 спальни
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 3/1
Продаем квартиру на первом этаже дома с гаражом и парковочным местом, в 300 метрах от моря и…
$344,435
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Квартира 3 спальни в Okrug Gornji, Хорватия
Квартира 3 спальни
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 2/1
Продаем пентхаус S5 с террасой на крыше, в 250 метрах от моря и пляжа, Округ Горни, остров Ч…
$464,917
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Квартира 2 спальни в Okrug Gornji, Хорватия
Квартира 2 спальни
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Продается квартира S3 на первом этаже здания, Округ Горни, остров Чиово. Квартира располо…
$217,880
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Квартира 2 комнаты в Okrug Gornji, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Okrug Gornji, Хорватия
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 145 м²
Этаж 2/1
Мы продаем пентхаус с террасой на крыше, на втором этаже нового здания в Округе Горни, в пре…
$366,191
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Параметры недвижимости в Opcina Okrug, Хорватия

с гаражом
с садом
с видом на море
с бассейном
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