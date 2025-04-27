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Дома с террасой в Дубровницко-Неретванской жупания, Хорватия

Дубровник
48
Корчула
22
Opcina Konavle
11
Opcina Slivno
7
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2 объекта найдено
Дом 7 комнат в Opcina Janjina, Хорватия
Дом 7 комнат
Opcina Janjina, Хорватия
Число комнат 7
Площадь 320 м²
Количество этажей 3
ПРОДАЕТСЯ, ДОМ, PELJEŠAC, 320m2, на 1129m2 земли.В окрестностях Дубровника, на красивом полу…
$2,05 млн
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Дом 3 комнаты в Стон, Хорватия
Дом 3 комнаты
Стон, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 164 м²
Количество этажей 2
Attractive renovated business-tourist building, center of Ston The indigenous terraced house…
$658,064
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Типы недвижимости в Дубровницко-Неретванской жупания

виллы

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