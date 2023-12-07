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47 объектов найдено
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Вилла 2 спальни
Grad Dubrovnik, Хорватия
2
2
50 м²
€600,000
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Вилла 4 спальни
Bosanka, Хорватия
4
4
110 м²
€800,000
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Вилла 5 спален
Krucica, Хорватия
5
4
230 м²
€2,25 млн
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Вилла 29 спален
Дубровник, Хорватия
29
20
950 м²
€2,70 млн
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Вилла 8 спален
Cavtat, Хорватия
8
8
500 м²
Посмотрите на этот уникальный каменный особняк в центре города Цавтат! Croatia Real Estate A…
Цена по запросу
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Вилла 6 спален
Дубровник, Хорватия
6
6
430 м²
Вы ищете роскошную виллу в Дубровнике? Вы пришли в нужное место! Ведущее агентство недвижимо…
€3,20 млн
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Вилла 8 спален
Trsteno, Хорватия
8
8
608 м²
Добро пожаловать на остров Колочеп! Расположенный всего в нескольких километрах от материка …
€5,00 млн
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Вилла 4 спальни
Vinacac, Хорватия
4
4
330 м²
Мечтаете о тропическом отдыхе, бесконечных закатах и великолепных пляжах? Эта вилла премиум-…
Цена по запросу
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Вилла 4 спальни
Zaton, Хорватия
4
4
210 м²
Где купить роскошный дом в Дубровнике? Взгляните на этот потрясающий объект недвижимости, ко…
€1,70 млн
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Вилла 7 спален
Дубровник, Хорватия
7
10
500 м²
Цена по запросу
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Вилла 4 спальни
Trsteno, Хорватия
4
5
365 м²
Если Дубровник является следующим в вашем списке, то добро пожаловать на эту потрясающую, со…
Цена по запросу
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Вилла 7 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Trsteno, Хорватия
10
10
4
Продается исключительная, недавно построенная роскошная вилла, расположенная в непосредствен…
€7,00 млн
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Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Вилла 6 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Корчула, Хорватия
7
4
2
Продается вилла на острове Корчула, всего в 400 метрах от моря, и в нескольких минутах ходьб…
€500,000
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Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Вилла 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Lumbarda, Хорватия
6
6
3
Продается элитная трехэтажная вилла, расположенная в тихой бухте на острове Корчула. Вилла р…
€3,80 млн
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Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Vela Luka, Хорватия
7
2
2
For sale a beautiful house located on the beach, in the suburbs of Vela Luka on the island o…
€1,28 млн
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Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Вилла 5 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Корчула, Хорватия
8
3
3
€500,000
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Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Вилла 6 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Drace, Хорватия
7
6
3
Продается роскошная вилла расположенная на северной стороне полуострова Пелешац в первом ряд…
€1,85 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Вилла 4 спальни с видом на море, с видеонаблюдением, с парковка
Корчула, Хорватия
6
5
3
Продается строящаяся вилла, общей площадью 398 м2, расположенная на исключительной локации в…
€1,60 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Вилла 7 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Дубровник, Хорватия
8
7
2
Продается красивая каменная вилла, расположенная в небольшом прибрежном городке недалеко от …
€2,00 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Duboka, Хорватия
4
3
3
ВИЛЛА С БАССЕЙНОМ И ВИДОМ НА МОРЕ Продается новая трехэтажная вилла, расположенная на скл…
€1,40 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Вилла 9 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Корчула, Хорватия
13
5
3
Продается красивая трехэтажная вилла в первой линии у прекрасного синего моря, расположенная…
€1,30 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Корчула, Хорватия
5
2
3
Продаются две эксклюзивные недавно построенные виллы с видом на море. Они расположены в небо…
€2,00 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Orebic, Хорватия
7
4
2
Продается уникальная роскошная вилла, расположенная на южной стороне полуострова Пелешац, вс…
€2,20 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
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Вилла 9 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Viganj, Хорватия
14
9
3
Продается недавно построенный гостевой дом в первой линии от моря, расположенный в защищенно…
€2,78 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
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Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Orebic, Хорватия
7
4
3
An old stone villa for sale, built in the 18th century and completely renovated in 2016. The…
€1,50 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
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Вилла 8 комнат
Kolocep, Хорватия
8
8
726 м²
Дубровник, Колочеп - эксклюзивная вилла на первой линии моря Роскошная вилла 726 м2, постро…
€5,00 млн
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Вилла 4 комнаты
Kolocep, Хорватия
4
4
309 м²
Дубровник, Колочеп - эксклюзивная вилла на первой линии моря Роскошная вилла 309 м2, постро…
€3,50 млн
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Вилла 7 спален с Spalni
Дубровницко-Неретванская жупания, Хорватия
7
4
460 м²
Расположение: остров Корчула Построен: 2013 Аэропорт Сплита: 23 км Море: 10м Центр города: 1…
€1,43 млн
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Вилла 4 спальни с Spalni
Дубровник, Хорватия
4
3
200 м²
Центр: 1кмМоре: 300м Внутреннее пространство: 200м2 Размер участка: 400м2 Спальни: 4Ва…
€1,50 млн
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Вилла 3 спальни с Spalni
Vela Luka, Хорватия
3
4
180 м²
Расположение: остров Корчула Центр города: 5 км Площадь помещения: 420 м2. Площадь уча…
€2,20 млн
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Параметры недвижимости в Дубровницко-Неретванская жупания, Хорватия
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