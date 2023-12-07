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Виллы в Дубровницко-Неретванская жупания, Хорватия

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47 объектов найдено
Вилла 2 спальни в Grad Dubrovnik, Хорватия
Вилла 2 спальни
Grad Dubrovnik, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 50 м²
€600,000
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Вилла 4 спальни в Bosanka, Хорватия
Вилла 4 спальни
Bosanka, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 110 м²
€800,000
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Вилла 5 спален в Krucica, Хорватия
Вилла 5 спален
Krucica, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 230 м²
€2,25 млн
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Вилла 29 спален в Дубровник, Хорватия
Вилла 29 спален
Дубровник, Хорватия
Количество спален 29
Кол-во ванных комнат 20
Площадь 950 м²
€2,70 млн
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Вилла 8 спален в Cavtat, Хорватия
Вилла 8 спален
Cavtat, Хорватия
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 500 м²
Посмотрите на этот уникальный каменный особняк в центре города Цавтат! Croatia Real Estate A…
Цена по запросу
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Вилла 6 спален в Дубровник, Хорватия
Вилла 6 спален
Дубровник, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 430 м²
Вы ищете роскошную виллу в Дубровнике? Вы пришли в нужное место! Ведущее агентство недвижимо…
€3,20 млн
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Вилла 8 спален в Trsteno, Хорватия
Вилла 8 спален
Trsteno, Хорватия
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 608 м²
Добро пожаловать на остров Колочеп! Расположенный всего в нескольких километрах от материка …
€5,00 млн
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Вилла 4 спальни в Vinacac, Хорватия
Вилла 4 спальни
Vinacac, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 330 м²
Мечтаете о тропическом отдыхе, бесконечных закатах и великолепных пляжах? Эта вилла премиум-…
Цена по запросу
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Вилла 4 спальни в Zaton, Хорватия
Вилла 4 спальни
Zaton, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 210 м²
Где купить роскошный дом в Дубровнике? Взгляните на этот потрясающий объект недвижимости, ко…
€1,70 млн
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Вилла 7 спален в Дубровник, Хорватия
Вилла 7 спален
Дубровник, Хорватия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 500 м²
Цена по запросу
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Вилла 4 спальни в Trsteno, Хорватия
Вилла 4 спальни
Trsteno, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 365 м²
Если Дубровник является следующим в вашем списке, то добро пожаловать на эту потрясающую, со…
Цена по запросу
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Вилла 7 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Trsteno, Хорватия
Вилла 7 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Trsteno, Хорватия
Число комнат 10
Кол-во ванных комнат 10
Количество этажей 4
Продается исключительная, недавно построенная роскошная вилла, расположенная в непосредствен…
€7,00 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Вилла 6 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером в Корчула, Хорватия
Вилла 6 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Корчула, Хорватия
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
Продается вилла на острове Корчула, всего в 400 метрах от моря, и в нескольких минутах ходьб…
€500,000
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Вилла 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Lumbarda, Хорватия
Вилла 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Lumbarda, Хорватия
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 3
Продается элитная трехэтажная вилла, расположенная в тихой бухте на острове Корчула. Вилла р…
€3,80 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Vela Luka, Хорватия
Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Vela Luka, Хорватия
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
For sale a beautiful house located on the beach, in the suburbs of Vela Luka on the island o…
€1,28 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Вилла 5 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Корчула, Хорватия
Вилла 5 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Корчула, Хорватия
Число комнат 8
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
€500,000
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Вилла 6 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером в Drace, Хорватия
Вилла 6 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Drace, Хорватия
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 3
Продается роскошная вилла расположенная на северной стороне полуострова Пелешац в первом ряд…
€1,85 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Вилла 4 спальни с видом на море, с видеонаблюдением, с парковка в Корчула, Хорватия
Вилла 4 спальни с видом на море, с видеонаблюдением, с парковка
Корчула, Хорватия
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 3
Продается строящаяся вилла, общей площадью 398 м2, расположенная на исключительной локации в…
€1,60 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Вилла 7 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером в Дубровник, Хорватия
Вилла 7 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Дубровник, Хорватия
Число комнат 8
Кол-во ванных комнат 7
Количество этажей 2
Продается красивая каменная вилла, расположенная в небольшом прибрежном городке недалеко от …
€2,00 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Duboka, Хорватия
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Duboka, Хорватия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
ВИЛЛА С БАССЕЙНОМ И ВИДОМ НА МОРЕ Продается новая трехэтажная вилла, расположенная на скл…
€1,40 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Вилла 9 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером в Корчула, Хорватия
Вилла 9 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Корчула, Хорватия
Число комнат 13
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 3
Продается красивая трехэтажная вилла в первой линии у прекрасного синего моря, расположенная…
€1,30 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Корчула, Хорватия
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Корчула, Хорватия
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
Продаются две эксклюзивные недавно построенные виллы с видом на море. Они расположены в небо…
€2,00 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Orebic, Хорватия
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Orebic, Хорватия
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
Продается уникальная роскошная вилла, расположенная на южной стороне полуострова Пелешац, вс…
€2,20 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Вилла 9 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Viganj, Хорватия
Вилла 9 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Viganj, Хорватия
Число комнат 14
Кол-во ванных комнат 9
Количество этажей 3
Продается недавно построенный гостевой дом в первой линии от моря, расположенный в защищенно…
€2,78 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
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Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Orebic, Хорватия
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Orebic, Хорватия
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 3
An old stone villa for sale, built in the 18th century and completely renovated in 2016. The…
€1,50 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
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Вилла 8 комнат в Kolocep, Хорватия
Вилла 8 комнат
Kolocep, Хорватия
Число комнат 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 726 м²
Дубровник, Колочеп - эксклюзивная вилла на первой линии моря Роскошная вилла 726 м2, постро…
€5,00 млн
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Вилла 4 комнаты в Kolocep, Хорватия
Вилла 4 комнаты
Kolocep, Хорватия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 309 м²
Дубровник, Колочеп - эксклюзивная вилла на первой линии моря Роскошная вилла 309 м2, постро…
€3,50 млн
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Вилла 7 спален с Spalni в Дубровницко-Неретванская жупания, Хорватия
Вилла 7 спален с Spalni
Дубровницко-Неретванская жупания, Хорватия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 460 м²
Расположение: остров Корчула Построен: 2013 Аэропорт Сплита: 23 км Море: 10м Центр города: 1…
€1,43 млн
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Вилла 4 спальни с Spalni в Дубровник, Хорватия
Вилла 4 спальни с Spalni
Дубровник, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Центр: 1кмМоре: 300м Внутреннее пространство: 200м2 Размер участка: 400м2 Спальни: 4Ва…
€1,50 млн
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Вилла 3 спальни с Spalni в Vela Luka, Хорватия
Вилла 3 спальни с Spalni
Vela Luka, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 180 м²
Расположение: остров Корчула Центр города: 5 км Площадь помещения: 420 м2. Площадь уча…
€2,20 млн
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Параметры недвижимости в Дубровницко-Неретванская жупания, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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