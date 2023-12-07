ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Пентхаус
Дом
Замок
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Число комнат:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Хорватия
Жилая
Дубровницко-Неретванская жупания
Дома
Дома в Дубровницко-Неретванская жупания, Хорватия
виллы
47
Дом
Очистить
83 объекта найдено
По умолчанию
Новые
Дешевые выше
Дорогие выше
По популярности
По рейтингу
Вилла 2 спальни
Grad Dubrovnik, Хорватия
2
2
50 м²
€600,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 4 спальни
Bosanka, Хорватия
4
4
110 м²
€800,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 5 спален
Krucica, Хорватия
5
4
230 м²
€2,25 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом
Gruda, Хорватия
227 м²
3
Вилла в небольшом городке Груда, недалеко от Дубровника Вилла построена из белого камня, …
€420,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 15 комнат
Kremena, Хорватия
15
8
484 м²
www.biliskov.com ID: 13626 Меткович, Блаце Отдельностоящий дом площадью 483,55м2, построе…
€1,90 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 14 комнат
Cavtat, Хорватия
14
14
252 м²
ЦавтатКрасивая вилла на 14 квартир площадью 252 м², построенная в 2011 году на участке площа…
€1,60 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 4 спальни с мебелью, с видом на море
Корчула, Хорватия
4
3
220 м²
KORČULA - House in an exclusive location, first row to the sea Korčula is a beautiful centr…
€1,60 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Вилла 29 спален
Дубровник, Хорватия
29
20
950 м²
€2,70 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 8 спален
Cavtat, Хорватия
8
8
500 м²
Посмотрите на этот уникальный каменный особняк в центре города Цавтат! Croatia Real Estate A…
Цена по запросу
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 6 спален
Дубровник, Хорватия
6
6
430 м²
Вы ищете роскошную виллу в Дубровнике? Вы пришли в нужное место! Ведущее агентство недвижимо…
€3,20 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 8 спален
Trsteno, Хорватия
8
8
608 м²
Добро пожаловать на остров Колочеп! Расположенный всего в нескольких километрах от материка …
€5,00 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 4 спальни
Vinacac, Хорватия
4
4
330 м²
Мечтаете о тропическом отдыхе, бесконечных закатах и великолепных пляжах? Эта вилла премиум-…
Цена по запросу
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 4 спальни
Zaton, Хорватия
4
4
210 м²
Где купить роскошный дом в Дубровнике? Взгляните на этот потрясающий объект недвижимости, ко…
€1,70 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 7 спален
Дубровник, Хорватия
7
10
500 м²
Цена по запросу
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 4 спальни
Trsteno, Хорватия
4
5
365 м²
Если Дубровник является следующим в вашем списке, то добро пожаловать на эту потрясающую, со…
Цена по запросу
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 4 комнаты
Nova Mokosica, Хорватия
4
2
107 м²
Дубровник, Груж, особняк (цокольный этаж) 107м2 с отдельной квартирой 25м2, на участке 515м2…
€560,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 7 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Trsteno, Хорватия
10
10
4
Продается исключительная, недавно построенная роскошная вилла, расположенная в непосредствен…
€7,00 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English
Вилла 6 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Корчула, Хорватия
7
4
2
Продается вилла на острове Корчула, всего в 400 метрах от моря, и в нескольких минутах ходьб…
€500,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English
Дом 3 комнаты
Vela Luka, Хорватия
3
2
115 м²
Вела Лука Комфортабельный отдельно стоящий дом общей жилой площадью 115 м2, 1975 года постр…
€230,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Lumbarda, Хорватия
6
6
3
Продается элитная трехэтажная вилла, расположенная в тихой бухте на острове Корчула. Вилла р…
€3,80 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English
Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Vela Luka, Хорватия
7
2
2
For sale a beautiful house located on the beach, in the suburbs of Vela Luka on the island o…
€1,28 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English
Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, в центре города
Vela Luka, Хорватия
7
2
3
For sale beautifully decorated house of 252 m2, located in the center of a seaside town on t…
€756,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English
Дом 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Lastovo, Хорватия
7
3
3
Продается трехэтажный дом, расположенный на берегу моря. На первом этаже находится большой г…
€490,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English
Вилла 5 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Корчула, Хорватия
8
3
3
€500,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English
Дом 10 спален с мебелью, с видом на море, с парковка
Orebic, Хорватия
15
4
4
Продается старинное имение, расположенное возле моря в центре Оребича. Имение состоит из гла…
€1,95 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English
Дом 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Orebic, Хорватия
5
4
2
Продается красивый дом площадью 200 м2, расположенный в привлекательном месте на полуострове…
€1,40 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English
Дом 31 комната с балконом, с мебелью, с кондиционером
Корчула, Хорватия
31
3
Продается интересная недвижимость с фантастическим видом на море, расположенная в привлекате…
€2,15 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English
Дом 10 спален с видом на море, с подвалом, с парковка
Orebic, Хорватия
15
10
6
Продается старинный каменный дворец, расположенный всего в 30 м от моря и прекрасного галечн…
€1,99 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English
Вилла 6 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Drace, Хорватия
7
6
3
Продается роскошная вилла расположенная на северной стороне полуострова Пелешац в первом ряд…
€1,85 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English
Вилла 4 спальни с видом на море, с видеонаблюдением, с парковка
Корчула, Хорватия
6
5
3
Продается строящаяся вилла, общей площадью 398 м2, расположенная на исключительной локации в…
€1,60 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
Параметры недвижимости в Дубровницко-Неретванская жупания, Хорватия
с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL