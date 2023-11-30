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Дома в Opcina Slivno, Хорватия

4 объекта найдено
Дом 15 комнат в Kremena, Хорватия
Дом 15 комнат
Kremena, Хорватия
Комнаты 15
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 484 м²
www.biliskov.com  ID: 13626 Меткович, Блаце Отдельностоящий дом площадью 483,55м2, построе…
€1,90 млн
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Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Duboka, Хорватия
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Duboka, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
ВИЛЛА С БАССЕЙНОМ И ВИДОМ НА МОРЕ Продается новая трехэтажная вилла, расположенная на скл…
€1,40 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
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Дом 9 комнат в Klek, Хорватия
Дом 9 комнат
Klek, Хорватия
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 417 м²
Сливно, Клек (Радаль), отдельно стоящий дом 417 м2 на 4 этажах и сад 448 м2 с прекрасным вид…
€660,000
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Вилла 4 спальни с Spalni в Klek, Хорватия
Вилла 4 спальни с Spalni
Klek, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 550 м²
Расположение: Клек Море: 2км Центр города: 5 км Дубровник: 50 км Аэропорт: 70 км Внутреннее …
€1,15 млн
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Параметры недвижимости в Opcina Slivno, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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