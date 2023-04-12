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Купить инвестиционная недвижимость в Средиземноморский регион, Турция

Анталья
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Инвестиционная В архив
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1 объект найдено
Инвестиционная 4 комнатыв Koyunlar, Турция
Инвестиционная 4 комнаты
Koyunlar, Турция
4 Количество комнат
€ 90,000
ИНТЕРЬЕРС мебельюАнкастре набор из 3Двойное остекление#nbsp;Жалюзи#nbsp;Открытая кухня#nbsp;…

Параметры недвижимости в Средиземноморский регион, Турция

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